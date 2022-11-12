禁毒｜青年捲毒品案被捕倍升　15歲情侶賺$7000「拍拖錢」憾終生

青少年捲入毒品案件情況令人關注，今年首9個月有361名21歲以下青年被捕，平均每月40人，較以往上升一倍。警隊毒品調查科情報組警司李蔚詩接受《香港01》專訪提到，毒販會利誘少年運毒，甚至形容事敗亦「判好輕」，而當少年們想退出時，就會恐嚇找上門，脅迫繼續販運毒品。警方今年拘捕了一對15歲情侶，他們為了7000元「拍拖錢」販毒，最終可能面臨超過十年刑期，李蔚詩：「販毒唔係偷嘢咁輕判，判刑亦都會同成年人一樣。」



禁毒系列四之一



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警隊毒品調查科情報組警司李蔚詩表示，本港毒品案趨年輕化，提醒青少年販毒後果嚴重，可能面臨超過十年刑期。（歐嘉樂攝）

去年624名21歲以下青少年涉毒品案被捕 按年升32.2%

根據警隊毒品調查科數字，本港2021共有3532宗毒品案件，涉及4303名被捕人，當中624人為21歲以下青少年，較2020年上升32.2%，干犯嚴重毒品案的青年有430人，上升35.2%，而在10至15歲年齡界別，有89名少年犯案上升一倍，最年輕僅13歲。

今年首8個月月均40名青年被捕 較以往上升一倍

今年首9個月警方錄得2368宗毒品案件，拘捕超過2500人，當中21歲以下青年佔361人，雖然較去年同期減少百人，但平均每月仍然有40名青年被捕，較2018至2019年每月約20人升一倍，毒品案近兩年已成為青少年罪行首三位。

25名被捕人士為學生 從社交平台被招攬

警方分析今年上半年數字，涉及販毒被捕的18歲以下青少年共有45人，平均年齡15.6歲，當中25人為學生，被捕人中55.6%沒有案底，82.2%沒有吸毒習慣，64.4%因「搵快錢」而犯案，多數受朋友介紹、於街場、娛樂場所、社交平台等被招攬。

毒販會訛稱未夠18歲可以獲警司警誡，即使判入兒童院都好快放出嚟，如果青年想退出，毒販會恐嚇上門通知佢哋父母，令佢哋由搵快錢變成被挾迫販毒 毒品調查科情報組警司李蔚詩

少年穿校服犯案 「扮大佬」請同學食毒品

毒品調查科情報組警司李蔚詩表示，警方今年4月拘捕一對15歲情侶，涉嫌販運毒品，為賺7000元「拍拖錢」可能面臨十年監禁，警方深入調查後拘捕一名 26歲牙科診所女護士，涉嫌指使兒童販毒；亦有數宗涉及13歲少年，因家庭背景複雜，被不法之徒利用販毒，甚至有有少年穿校服犯案，「扮大佬」請同學食毒品。

見到毒品案年輕化感到好心痛，每次拉到啲青年，不管搜出少量定大份量毒品，都係要面對好嚴重嘅後果，販毒唔係偷嘢咁輕判，判刑亦都會同成年人一樣，過往曾經有16歲青年跨境運毒判囚超過20年。 毒品調查科情報組警司李蔚詩

「0+3」後拖篋運毒回升 警方與海外執法機構交流打擊

警方及海關在2021年檢獲毒品數字均顯著增加，當中「K仔」上升超過10倍有3296公斤，可卡因及冰毒都分別升5倍及3倍。李蔚司指出，疫情下毒販由「螞蟻搬家」改為空運及船運，每次大批量販運，毒品會收藏在齒輪機器，或以通心粉及果汁等貨物內掩人耳目，毒販亦會經「水路」運到公海，再由大飛偷運入港。

自入境限制放寛「0+3」後，近月拖篋帶毒個案有所回升，警方將會以情報主導，與海外執法機構交流打擊販運，並指導物流公司協助找出可疑客戶。