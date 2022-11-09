強制檢測｜48幢大廈上榜　涉雍景臺、帝滙豪庭、海逸豪園等

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（9日）公布最新名單，有48幢大廈上榜，其中沙田區有八幢大廈上榜，成為18區之冠，包括馬鞍山聽濤雅苑3座及10座、沙田富豪花園嘉蘭閣、駿景園8座等。



強檢名單不乏豪宅及中產屋苑，例如位於半山的雍景臺 1 座、羅便臣道23號帝滙豪庭、屯門南浪海灣 5 座、倚嶺南庭、荃灣翠豐臺 5 座、大角咀瓏璽 8 座、紅磡海逸豪園 22 座等。另外，大圍、天水圍及東涌各有一幢大廈因污水樣本呈陽性，被納入強制檢測公告。相關人士須在明日（10日）及周五（11日）內進行檢測。



▼11月9日 強制檢測大廈名單▼



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港島共10幢 半山區2幢大廈納強檢

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有45個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈共10幢，包括半山區雍景臺 1 座、羅便臣道23號帝滙豪庭、西營盤均益大廈 2 期 B 座、西灣河逸濤灣冬和軒及太古城泰山閣等。

九龍區上榜大廈有大角咀瓏璽 8 座、紅磡海逸豪園 22 座、何文田常盛街67號日麗園、新蒲崗采頤花園 1 座等。

沙田區8幢上榜佔最多 涉聽濤雅苑、曉峯灣畔、駿景園等

新界東方面，沙田區有8幢大廈被納入公告，分別為馬鞍山聽濤雅苑3座及10座、曉峯灣畔5座、沙田富豪花園嘉蘭閣、火炭駿景園8座、碩門邨瑞碩樓、大圍豐盛苑榮盛閣及美田邨美致樓。另將軍澳景明苑旭景閣及尚德邨尚信樓上榜。

▼11月8日 部份確診大廈▼



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翠豐臺、灝景灣、牽晴間上榜

新界西方面，葵青區有五幢大廈上榜，包括翠豐臺 5 座、智芳街 1 號協德大廈、灝景灣 6 座、灝景灣 8 座、美景花園 10 座等。其餘上榜大廈則涉及屯門南浪海灣5座及6座、倚嶺南庭、上水翠麗花園 6 座、粉嶺綠悠軒 5 座及牽晴間 7 座等。

另外，因應在大圍、天水圍及東涌採集到檢測呈陽性的污水樣本，有三個指明地方被納入強制檢測公告，除了沙田局美田邨美致樓，尚有天盛苑盛珍閣及映灣園聽濤軒16 座。

當局指，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼11月9日 確診大廈全名單▼



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政府明日（10日）會於深井麗都花園重開臨時流動採樣站，開啟時間為上午10點至晚上8點。至於在中西區進行檢測的市民，除可使用位於堅尼地城及中環原有的檢測點外，亦可善用近日新設位於西湖里遊樂場（近港鐵西營盤站A出口）的社區檢測站。

11月9日強檢大廈：

1.將軍澳尚德邨尚信樓

2.將軍澳景明苑旭景閣

3.馬鞍山聽濤雅苑 3 座

4.馬鞍山曉峯灣畔 5 座

5.馬鞍山聽濤雅苑 10 座

6.元朗 Grand Yoho 3 座

7.天水圍天富苑齊富閣

8.屯門南浪海灣 5 座

9.屯門南浪海灣 6 座

10.屯門屯貴路 3 號倚嶺南庭

11.上水翠麗花園 6 座

12.上水上水中心 6 座

13.粉嶺綠悠軒 5 座

14.粉嶺牽晴間 7 座

15.沙田碩門邨瑞碩樓

16.沙田駿景園 8 座

17.沙田富豪花園嘉蘭閣

18.大圍豐盛苑榮盛閣

19.深井麗都花園 5 座

20.荃灣翠豐臺 5 座

21.葵涌智芳街 1 號協德大廈

22.青衣灝景灣 6 座

23.青衣灝景灣 8 座

24.青衣美景花園 10 座

25.東涌映灣園賞濤軒 5 座

26.長沙灣幸俊苑俊禮閣

27.大角咀瓏璽 8 座

28.何文田常盛街67號日麗園

29.紅磡海逸豪園 22 座

30.新蒲崗采頤花園 1 座

31.秀茂坪曉麗苑曉星閣

32.牛頭角牛頭角下邨貴新樓

33.牛頭角嘉和園嘉仁大廈

34.觀塘順利邨利恒樓

35.藍田安田邨安健樓

36.柴灣小西灣邨瑞喜樓

37.柴灣興華二邨展興樓

38.西灣河逸濤灣冬和軒

39.鰂魚涌太古城泰山閣

40.北角城市花園 3 座

41.半山區雍景臺 1 座

42.半山區羅便臣道23號帝滙豪庭

43.西營盤均益大廈 2 期 B 座

44.鴨脷洲海怡半島怡麗閣

45.香港仔香港仔中心港榮閣

11月9日污水樣本陽性須強檢大廈：

46.大圍美田邨美致樓

47.天水圍天盛苑盛珍閣

48.東涌映灣園聽濤軒 16 座