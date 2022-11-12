MIRROR演唱會｜阿Mo父親回應調查報告：還啟言和各舞者一個公道

MIRROR演唱會事故報告周五（11日）終出爐，警方同日拘捕5人涉「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。意外中受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，阿Mo父親李盛林牧師今晚（12日）透過代禱信表示，政府「跨部門工作小組」公布調查報告還啟言和各舞者及受影響人士一個公道，以致可以得悉進一步真相。



對於Makerville及大國文化發表回應報告的聲明中，重申繼續承擔受傷舞者的醫療費用，李盛林稱感謝神。至於阿Mo最新情況，李指過去兩星期阿Mo漸漸適應了吞嚥方法 ，身體暫時能穩定下來，兩老「一步一驚心」也可暫時得以鬆一口氣，而看到阿Mo接受治療時情況，感受到他勇敢地面對和努力的參與，並看到進展，李盛林感謝各方為阿Mo禱告。



▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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感謝政府公布調查報告以致可以得悉進一步真相

政府跨部門小組調查紅館意外報告昨出爐，阿Mo父親李盛林在代禱信中亦就事件回應，他感謝政府「跨部門工作小組」公布調查報告，還啟言、各舞者及受影響人士一個公道，以致可以得悉進一步真相，另亦感謝Makerville及大國文化重申繼續承擔受傷舞者的醫療費用。

他在信中又重提等候跨部門小組公布調查的經歷，認為要相信神行在我的前面開路（靠著聖經），不是心急衝在神的前面。

還啟言、各舞者及受影響人士一個公道，以致可以得悉進一步真相......在這三個多月也是想著聖經所說的「要等候神」。如何等？就是讓神行在我的前面開路，不是心急衝在神的前面。 阿Mo父親李盛林牧師

▼11月11日 政府就香港體育館嚴重事故調查工作舉行記者會▼



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漸漸適應吞嚥方法 感官神經有輕微進展

代禱信亦提到阿Mo最新情況，指他過去兩星期漸漸適應了吞嚥的方法 ，身體暫時能穩定下來，而他在感官神經上已有輕微的進展：「看到啟言接受治療時的情況，感受到他勇敢地面對和努力的參與，並看到進展，感謝各方為他禱告關心。」Mo父盼大家請繼續為啟言在感官和活動神經傳遞上禱告。

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▼8月1日 康文署MIRROR演唱會調查工作小組首次會議▼

