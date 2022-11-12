MIRROR演唱會｜當局指阿Mo為受僱　公司股東為舞蹈總監Rock Sir

MIRROR演唱會事故報告終於出爐，政府認為舞蹈員是僱員，並非自僱，正考慮檢控舞蹈公司。據了解，當局認為包括受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）在內，受僱的舞蹈公司，名為「Studiodanz Company Limited」（舞館有限公司）。該公司其中一名股東，為出事演唱會的舞蹈總監Rock Sir（方家諾）。

記者已就僱傭關係、政府考慮檢控等問題，向方家諾查詢，正待回覆。



7月28日MIRROR演唱會意外後，舞蹈總監方家諾Rock Sir（左一）隨即上台察看傷者情況。（勞顯亮攝）

7月28日MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型熒幕墮下，砸中兩名舞蹈員，包括受重傷的李啟言（阿Mo）。警方在周五（11日）拘捕總承辦商藝能、次承辦商協興隆的職員，共四男一女，涉及「欺詐」和「容許物件從高處墮下」。

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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勞福局長：會向僱主採取行動

調查報告亦在同日出爐，除了事故原因，另一個焦點是涉事舞蹈員是否僱員。勞工處經諮詢律政司後，所有掌握的證據顯示，相關舞蹈員是以僱員身分參與演出。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，會根據《僱員補償條例》，向相關舞蹈公司、即舞蹈員的僱主採取行動，因無報工傷、無買勞工保險等。而《職安健條例》下，處所佔用人是要負責相關人員的安全，他表示其裝置都是要安全系統，處所佔用人包括承辦商，當然亦包括製作公司，不過最終向哪個單位採取行動，他稱仍要視乎證據。

勞福局局長孫玉菡表示，大量證據顯示舞蹈員為僱員身份參與演出，將研究是否檢控僱主。（廖雁雄攝）

涉事僱主為「Studiodanz」 Rock Sir為股東之一

記者綜合多個消息來源，據了解涉事的舞蹈公司為「Studiodanz Company Limited」（舞館有限公司）。該公司的股東包括韓錦濤、何雅菁、韓嘉政、林建洪、方家諾、區樂舜；董事為韓錦濤。

其中方家諾（Rock Sir），為涉事MIRROR演唱會的舞蹈總監，今年8月16日，他有到警察西九龍總區總部協助調查。

記者正就政府指舞蹈員為受僱及考慮檢控等問題，向方家諾查詢，正待回覆。

Lokman：舞蹈員責任以他所知是Rock Sir

調查報告出爐後，MIRROR十二子首次一同出席活動「商台903籃球賽」。活動後，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）指，舞蹈員的負責任以他所知是Rock Sir。

至於有沒有為舞蹈員買保險，MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生）表示：「我們一半人做過舞蹈員，自己一定會留意這個問題，意外發生後，相信所有表演者都會加多注意。」被問及表演者是否沒有保障，他說：「我覺得今次公司在這件事上，好保護我們，保護這麼多位表演者，報告給公眾了解多了這件事是好事，現在最關注的，仍然是幾位舞蹈員的情況，每個地方對表演者的保護都不同，相信香港未係好完善，希望以後有更多保障。」

Studiodanz介紹Rock Sir方家諾為舞蹈總監。（Studiodanz網站）

曾開腔稱極為心痛

根據Studiodanz網站介紹，方家諾是香港著名的舞蹈及排舞老師，Studiodanz的舞蹈總監。早於2000年，已參與黎明、Twins、李玟等多個大型舞蹈演出，近期節目有ViuTV《全民造星》等等，並為節目擔任導師及排舞師。

今年8月1日，方家諾就意外首度開腔，稱心情極為沉痛。

8月1日，舞蹈總監Rock Sir方家諾開腔，稱極為沉痛。（IG@rockinair）

MakerVille曾指透過舞蹈工作室與舞者合作

今年8月12日，演唱會主辦機構MakerVille和大國文化發聲明，指「此次演唱會主要是透過一間舞蹈工作室與舞者合作」。

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造星排舞師曾轟舞蹈總監

曾擔任《全民造星》排舞師的著名排舞師鄧駿銘（Zero），曾發文轟舞蹈總監，認為舞蹈員直屬舞蹈工作室，舞蹈總監是判頭，有義務保障舞蹈員安全和權益。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

