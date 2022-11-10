831事件｜女事主Z稱兩被推撞至玻璃門　食指骨折至未能正常彎曲

2019年8月31日港鐵太子站發生警民衝突，三男涉暴動等7罪罪案，今（10日）在區域法院續審。女事主Z出庭作供，她稱當日在現場拍攝黑衣人與乘客的衝突過程，卻遭黑衣人包圍及搶去手機，更被人指稱她打人，混亂間，她兩度被推向玻璃門，眼鏡也掉在地上，並有人即把她的眼鏡踢落路軌。Z事後到醫院求醫，發現右手食指骨折，至今仍未能正常彎曲。



3名被告為簡梓濱（21歲）、連俊雄（19歲）及卓嘉豪（24歲），被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫等7罪。

早前事主Y作供指黑衣人阻車門關閉引發爭執。(詳看下圖)

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女事主Z供稱，她當晚乘地鐵經旺角站時，一群黑衣人上車後阻礙車門關上，並大叫：「快啲快啲上車…等埋佢地…」。車上的乘客因而出言投訴，黑衣人初時則未有回應。直到列車開往太子站期間，突有黑衣人指有位白衣男乘客有鎅刀，雙方隨即發生衝撞。Z見狀兩度取出手機拍攝，期間有人在其手機鏡頭前作阻礙。

到太子站仍有黑衣人衝撞乘客

列車駛達太子站後，有乘客建議黑衣人到對面月台乘車離開。黑衣人之後陸續離開車廂，部份黑衣人繼續與乘客衝撞，他們向車廂投擲水樽挑釁，又手持雨傘向前篤，Z則在旁觀察。

欲再拍片被人指責打人

直到後來通報響起指港鐵已報警，Z才離開車廂，隨即聽到旁邊車門位置有人不斷敲打地面。Z遂取出手機拍攝，當她想再拍一段較清晰的片段時，Z突被一群人包圍並被搶去手機。Z想搶回時遭其他黑衣人阻礙，之後突有人指責Z打人，Z認為對方是想煽動他人襲擊她。

眼鏡掉下有人即將之踢入路軌下

同時，有一名白衣男在Z身旁攬著其腰，Z無法向前行走。之後Z被推向車門，其眼鏡亦掉在地上，有人即把她的眼鏡踢到路軌下，Z再被推向玻璃門，她背脊及手臂撞到車門，她感到有點暈。

翌日往醫院求醫證食指骨骨折

黑衣人之後散去，Z想找回搶其手機的那群人不果，便到警署報警。同日稍後時間，Z的手機遭不知名男子拾獲，並轉交Z男友手上。Z翌日前往醫院求醫，發現右手食指骨折，至今仍未能正常彎曲。

案件編號：DCCC 737/2020