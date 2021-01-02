確診食肆｜增16餐廳上榜　包括淺水灣露台餐廳、屯門Outback

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續，周六（1月2日）單日新增35宗確診個案，成個多月來新低。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增16間餐廳有患者足迹，不少是知名餐廳，包括位於屯門市廣場1期的Outback Steakhouse、淺水灣影灣園的露台餐廳、港威商場的Cova Ristorante & Caffe等。另外，連鎖食肆一粥麵有兩分店上榜，分別位於新都城中心2期及小西灣廣場。

據衞生及防護中心晚上（2日）公布確診者最新14日內行蹤名單，較周五（1日）多了16間餐廳上榜。不少是知名餐廳，包括位於屯門市廣場1期的Outback Steakhouse，患者報告或最後到訪日期為12月25日。著名連鎖甜品店Cova Ristorante & Caffe再有分店有患者足迹，位於港威商場的分店，患者報告或最訪到訪日期為12月30日。

另外，淺水灣的影灣園露台餐廳亦上榜。據旅發局資料，餐廳坐落於淺水灣酒店舊址，屬20世紀早期建築。改建後的建築物仍保留部分酒店原貌。該址與張愛玲亦有淵源，是其名作《傾城之戀》的經典場景。

到訪的確診個案8861為25歲女子，於12月28日發病，1月1日確診。她報告於27日到過露台餐廳，另外於26日到過灣仔新鴻基中心的酒家龍袍。

▼1月2日報告確診者行蹤▼

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其他上榜酒家包括新港城中心的海港酒家，為個案8777的足迹，屬聯合醫院2D病房群組個案，該名22歲女護士檢疫期間在12月27日發病，居於將軍澳廣明苑廣寧閣。廣寧閣現時共有4宗確診，是公告須強制檢測大廈之一，最早個案為8208，一名26歲女住戶感染源頭不明，於12月15日發病。

另外，鎖食肆一粥麵有兩分店上榜，分別位於新都城中心2期及小西灣廣場。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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▼1月1日更新流動採樣站服務時間▼

▼疫情嚴峻　社交距離措施延續至1月6日▼

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