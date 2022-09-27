百佳出售印尼喜達韓式辣雞味撈麵驗出致癌物　食安中心籲停止食用

食環署食安中心今（27日）公布，一款百佳分銷的印尼撈麵「喜達韓式辣雞味撈麵」，驗出含有可致癌除害劑環氧乙烷。中心呼籲業界若持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售，市民亦應停止食用。



印尼製的「喜達韓式辣雞味撈麵」。（百佳網店圖片）

產品名稱：喜達韓式辣雞味撈麵

品牌：喜達

來源地：印尼

淨重：435克

總代理商：金龍食品貿易有限公司

零售商：百佳超級市場（香港）有限公司

此日期前最佳：2022年5月19日



麵、調味料及辣粉樣本均含除害劑

食安中心表示，經「中心透過恆常食物監測計劃」，在樂富一間超級市場抽取樣本作檢測後，發現有關產品的麵、調味料及辣粉樣本，均含有除害劑環氧乙烷。

中心已知會涉事商戶，並要求將受影響批次產品停售及下架。有關零售商已按中心指示回收相關產品，市民可於辦公時間致電其熱線（2606 8658），查詢有關產品的回收事宜。

百佳超級市場出售的「喜達韓式辣雞味撈麵」驗出致癌物。（資料圖片）

國際癌症研究機構已歸類環氧乙烷為第一組致癌物

食安中心亦指，國際癌症研究機構已將環氧乙烷，歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物，供市民食用。違例者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

食安中心亦呼籲，業界若持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售，市民亦應停止食用。中心將就事件通知業界，並繼續跟進及採取適當行動，調查仍然繼續。