報章點名涉違國安法　圖書館諷刺漫畫等七書下架　康文署：正檢視

公共圖書館再有書籍突遭下架。《文匯報》上周六(5日)點名七本館藏包括政治諷刺漫畫及笑話集，質疑其內容鼓吹「港獨」思想、抹黑中央及國民教育等，有涉違《國安法》之嫌。相關書籍現時已無法在圖書館搜尋，同一系列的其他作品亦已悉數下架。

康文署回覆查詢時指，公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，包括涉嫌內容可能違反香港法律規定的書籍。館方會檢視有關書籍，以決定其是否適合繼續作為圖書館館藏。



公共圖書館再有書籍突遭下架。（資料圖片／鄭子峰攝）

《文匯報》上周六刊登「圖書館又見「毒」書 康文署：會檢視應否下架」報道，質疑七本諷刺漫畫、笑話集及小說 (見下表)的內容不適切，甚至涉違《國安法》，包括軟性宣揚「港獨」思想，抹黑中央及愛國愛港陣營等。全部作品屬《國安法》生效前出版，其中《神州故國遊》由嶺大前學者陳雲著書，《溫水劇場》系列屬政治漫畫，由漫畫家白水創作；由葛雋所撰的《爆笑教室》則屬校園笑話系列叢書。

翻查圖書館官網，上述書籍顯示為「沒有符合的檢索結果」，另屬於《溫水劇場》及《爆笑教室》同一系列但無被點名作品，亦全部未能搜尋。三位作者其餘著作則仍可借閱。

七本近日遭公共圖書館下架書籍：



陳雲：《神州故國遊》

白水：《溫水劇場》系列 (《溫水劇場：高溫派對》、《溫水劇場：歡迎來到新時代》)

葛雋：《爆笑教室》系列 (《爆笑教室8》、《爆笑教室11》、《漫畫爆笑教室：小學雞·大作戰》) 和小說《國民教育謀殺案》



康文署回覆查詢時指，公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，包括涉嫌內容可能違反香港法律規定的書籍。館方會檢視有關書籍，以決定其是否適合繼續作為圖書館館藏。