不小心過馬路審91天　女被告欲就訟費提終極上訴　上訴庭拒批許可

尼泊爾籍女保安涉不小心過馬路被票控，她否認指控，原定2日審訊卻在20個月內審足91天，最終獲判無罪。暫委特委裁判官何麗明更要辯方支付62萬元訟費。女保安及兩辯方律師不服，早前就訟費安排提上訴，並要求獲得訟費，惟上訴庭指各方未有做好管理案件的責任，加上女保安有自招嫌疑之嫌，控辯雙方均不獲訟費。女保安不服決定，要求上訴至終院，上訴庭今（11日）頒判辭，指她沒有可爭辯理據，拒批上訴許可。



上訴人Thapa Kamala，原被控於2016年4月15日在大潭道近美國附近不小心過馬路。她於2017年5月被票控，案件至2019年10月才被何官裁定脫罪，何官並要她支付訟費。

這宗不小心過馬路案，由事發至今已超過6年。(詳看下圖)

控辯雙方均不獲訟費

上訴庭今年9月就Thapa等人提出的訟費上訴頒下判辭，指原審裁判官未有盡責管理案件，但上訴人於案中的行為屬於自招嫌疑，拒絕其訟費申請。

Thapa於今年10月初要求上訴至終院，並向上訴庭申請許可之證明書，她提出3項爭議，包括：法庭決定是否批出訟費申請時，應否把上訴人與控罪無關的行為構成自找嫌疑、控方及主審裁判官之行為納入考慮等。

已考慮控方及裁判官的行為

上訴庭法官在判辭指，案情顯示Thapa在夜間橫過馬路時未有使用行人路，明顯與控罪及案情相關，至於控方及裁判官的行為，法庭早前已考慮及裁定，裁判官、控辯雙方均需就浪費法庭時間及資源負上責任，故認為Thapa並沒有可爭辯的理據把案交終院審理，拒批上訴許可。

案件編號：HCMA366/2020