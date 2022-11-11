霍家爭產｜二房三房要求長房子女支付訟費　官終裁定從遺產扣除

已故全國政協副主席霍英東家族後人爭產案，家族16人先後於2012年和2022年初達成和解協議。長房三子霍震宇曾在2011年要求罷免其姑姐霍慕勤，和他的二哥霍震寰作遺產執行人，該訴訟最終於2014年撤銷，法庭並裁定長房4名家族成員需支付二房及三房在該案的訟費，惟各方至今仍未能達成共識。法官陸啟康今（11日）頒判辭稱，根據和解協議條款，二房及三房的訟費，應該以遺產支付，至於是次訟費則不作任何命令。



原告為長房三子霍震宇，被告則包括長房二子霍震寰、長房長女霍麗萍、霍英東胞妹霍慕勤、霍英東第二任妻子霍呂燕妮等16名成員。

陸官在判辭指，本案爭議隨著各方在2012年簽訂的和解，應以得到解決，高院4年後裁定，長房長子霍震霆、次子霍震寰、三子霍震宇、次女霍麗娜需自行支付訟費，他們4人亦需支付二房及三房的訟費。二房及三房反對以遺產支付，認為應由長房4名成員自行支付。但陸官認為，即使二房及三房因為長房兩派不和而被無辜捲入訴訟，根據和解協議條文，訟費仍應該以遺產支付。

案件編號：HCA 2155/2011

霍家爭產案今年初重開終和解收場。(詳看下圖)