霍家爭產　長房訴訟達成保密協議撤案　官稱案件傷感但結局美滿

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，於2012年達成和解。惟長房三子霍震宇及後要求重啟訴訟獲批。他偕兩姐要求，家族公司回購南沙發展項目權益。案件在各方律師宣讀開案陳詞，並披露了各方說法後，在首名證人霍震宇開始作供前，各方突要求時間尋求和解，案件並一再押後了數星期。各方的律師團隊今(7日)返回法庭時稱，除涉及二房和三房不滿霍麗娜（Nora）申請擱置2012的和解協議的反申索外，其他訴訟均達成保密協議，法官陸啟康遂撤銷達成協議的訴訟，案件餘下的爭拗則有待處理。陸官又稱本案是令人傷感的案件，但最終有美滿的結局。



原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

長房三子霍震宇原定今天到庭作供，因達成和解亦不用上證人台。（朱棨新攝）

爭議南沙發展計劃未行使回購權

是次爭議源於霍家透過「番禺發展有限公司」持有南沙發展計劃的部份權益，該公司一股由霍英東番禺建設基金有限公司持有，一股由有榮有限公司持有。而有榮於1997年以一元，把持有的一股售予霍英東基金有限公司。可榮可於2007年6月30日或之前，回購股份，但當時未有行使回購權。

震宇質疑兄長未向家族成員披露

霍震宇等質疑，知悉該回購權和條款的霍震寰，未有及時向家族成員披露。他們要求有榮，回購涉及南沙發展項目權益的股權。

案件上月開始審理，由與訟各方先陳詞，當中提及霍英東的遺產、於1978年訂立的遺囑，以及家人之間的爭議。如霍震寰曾於2012年向前特首董建華透露，霍英東當時遺產約有113億元。

霍英東長房子女因南沙項目引發爭產訴訟。(詳看下圖)

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25億已分予16名受益人

此外，根據霍英東於1978年訂立的遺囑，霍震寰可從遺產中分得3000萬元，每月再可獲10萬元；霍震霆和霍震宇可得2000萬元，每月再可獲5萬元；霍麗萍和霍麗娜可獲500萬元，另每月可領取1萬元。遺囑亦訂明霍英東死後20年內，不得分產。此外，庭上亦提及根據2012年和解協議，已分配25億元予16名受益人。

霍震宇等對南沙項目改變看法

陳詞時亦提及，霍震宇和霍麗萍曾反對家族公司再繼續投資內地，並於2012年的會議討論此事。霍震寰在會上表示：「如果話投資大陸高風險」，會令「爸爸形象好差」，又強調父親一向對內地很有信心。霍震宇則回應：「爸爸話要我地謹慎投資，畀我地收租派息過世，打跛腳都唔使憂」。惟霍震宇及後改變看法，謂：「屋企靠南沙食糊」，指項目發展潛力巨大。

法官指案件令人傷感

主審法官在審理期間，曾形容案件令人傷感，指與訟各方非為個人利益，只爭議霍英東的意願。而案件於本周二處理時，霍麗娜一方要求押後，尋求解決方案，法官批准，並強調案件繼續審理，恐會損害霍家的名聲。

案件編號：HCA92、274、275/2016