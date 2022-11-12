12名在囚青少年乒乓裁判先修課程畢業　與杜凱琹李皓晴等港隊切磋

懲教署再次邀請香港乒乓總會為在囚人士舉辦「乒乓球裁判先修課程」，12位在囚青少年完成課程，今日（12）獲頒發證書。證書頒發典禮上，杜凱琹、李皓晴、黃鎮廷及何鈞傑四位香港乒乓球代表隊成員與在囚人士交流，港乒男子隊更與青少年在囚人士組成聯隊，跟港乒女子隊與懲教署體育會乒乓球隊聯隊進行友誼賽。



懲教署署長黃國興致辭時表示，懲教署舉辦有關課程，除了可為青少年在囚人士提供多一條專業出路以助更生，亦期望透過課程讓他們學懂明辨是非、守法循規的重要性，藉此建立良好價值觀。



懲教署邀請乒總為在囚人士舉辦「乒乓球裁判先修課程」，12名青少年在囚人士完成課程，11月12日獲發證書，杜凱琹、李皓晴、黃鎮廷及何鈞傑出席頒發典禮，與在囚人士交流和友誼賽。（懲教署提供）

完成先修課程 獲「乒乓球裁判課程」優先取錄資格

懲教署繼2017年後，再次邀請香港乒乓總會（乒總）為在囚人士舉辦「乒乓球裁判先修課程」，12名青少年在囚人士參加乒總於11月8 至10日在壁屋懲教所舉行的「乒乓球裁判先修課程」，接受乒總老師嚴格訓練，成功獲得「乒乓球裁判課程」優先取錄資格。

港隊四成員分享面對挑戰時如何保持穩定情緒和心態

在今日證書頒發典禮上，香港乒乓球代表隊四名成員：杜凱琹、李皓晴、黃鎮廷及何鈞傑與在囚人士交流和進行友誼賽。懲教署署長黃國興稱，東京奥運銅牌得主杜凱琹聯同另外三名東奧成員與青少年在囚人士分享運動員的艱苦訓練情況，以及如何於面對挑戰時保持穩定的情緒和心態，藉此勉勵青少年在囚人士決心改過，即使面對種種困難，亦要迎難而上，堅定心志。

懲教署署長黃國興期望課程讓在囚青少年學懂明辨是非

黃國興又指，懲教署舉辦有關課程，除可為青少年在囚人士提供多一條專業出路以助他們更生外，亦期望透過課程，讓他們學懂明辨是非、守法循規的重要性。他說，國家主席習近平在七一講話中提到「青年興，則香港興」，該署一直為青少年在囚人士提供全面更生計劃，包括持續進修、職業訓練，透過中國傳統文化藝術和體育等領域上的交流，多方面幫助青少年在囚人士，包括在學業、就業及生涯規劃等，讓他們能夠善用刑期裝備自己。