港鐵列車上月銅鑼灣甩車門　調查報告：疑承辦商無鎖好廣告面板

銅鑼灣站上月2日有列車入站時車門脫落，在放工繁忙時間暫停服務近3小時，造成港島交通大擠塞。港鐵今（27日）發表調查報告，指事原因為軌道旁的一個廣告牌，其活門面板未有鎖緊，懷疑是承辦商人員沒有完全鎖好面板，而栓鎖有缺損亦未有被察覺，導致列車駛經時產生的空氣吸力，令面板晃動下向外傾，致事故列車進入月台時，第一對車門撞向廣告牌面板而脫落。

港鐵指，全線有8塊同款設計，及300塊使用活門的廣告牌，雖與事故中的活門面板不同，但都會加裝設備確保鎖緊。



調查報告指出，涉事的廣告牌於2005年安裝，全線只有8塊屬這款設計。該款廣告牌面板設有兩把栓鎖及兩個擋塊，以防止其向外傾。調查委員會認為，事故發生前，其中一把栓鎖的鎖舌已下滑，而另外一把栓鎖則有缺損，懷疑是承辦商人員沒有完全鎖好面板，而栓鎖有缺損亦未有被察覺。故當列車駛經軌道時，產生的空氣吸力作用，會令面皮晃動，鎖舌就下滑。

報告指出，當兩個栓鎖都失效時，面板的兩個擋塊應能防止面板外傾，不過，涉事的面板其中一個擋塊已丟失，另外一個別缺少了一顆固定螺釘，因而未能阻止該面板在頻繁晃動後向外傾。

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調查指，承辦商未有察筧栓鎖及擋塊出現問題，亦沒有針對進行預防性維修，承辦商更換廣告的程序和人員培訓需要加強，而港鐵亦應加強軌旁廣告牌的維修制度。

報告指，已永久移除8塊同款廣告牌，並更加強廣告牌的更換和上鎖程序，亦預計在2022年底前，為300塊使用拉動面板，但非同款活門的廣告牌加裝遙距監察感應裝置。