疫情︱增近6600宗　近8星期單日新高　7日平均死亡率0.137%

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（13日）公布新增6,575宗確診，創自9月18日的7,322宗以後，最近八星期單日新高，當中輸入個案佔467宗，佔整體個案7.10%。另外，再多9人死亡，本港累計死亡個案共10,526宗。



今日疫情概要：



-增6,575宗確診。

-輸入個案467宗，佔同日確診個案7.10%；相比同日12,923名機場入境人數，比率則為3.61%，七日平均比率是3.89%。

-新增9名患者死亡，7日平均死亡率稍升至0.137%，累計死亡人數為10,526宗。

-輸入個案中累計發現217宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案，變種病毒個案維持不變。

-單日增16名病人危殆或嚴重，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數升至6.7%。



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+ 7

輸入個案佔467宗

衞生署今日公布新增6,575宗確診個案，當中本地個案佔6,108宗；輸入個案為467宗，佔整體個案7.10%，比昨日上升0.25個百分點。新增輸入個案當中，257宗涉及機場檢測樣本、124宗涉及第1至3日樣本，餘下86宗涉及第4至7日樣本。

此外，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現217宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案，變種病毒個案維持不變。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月4日至10日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及88.4%。

4班別及1輛校巴爆疫 涉及學生需停課7日

學校呈報方面，今日是假期，故沒有呈報個案，但4間學校有4班別及1輛校巴的學生需要停課7日。院舍方面，今日有14間院舍有呈報個案，涉及9間安老院舍及5間殘疾人士院舍，有17名院友確診，69名院友要檢疫。

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+ 22

呈報陽性個案的安老院舍：



1、港澳信義會懷耆苑 (香港鴨脷洲邨利寧樓2字樓201至232室)

2、春暉護老院 (九龍黃大仙鳴鳳街55至57號伯德大樓地下1-4號舖及1字樓1-4號單位)

3、東華三院戴東培護理安老院(新界屯門青善街32號東華三院戴東培社會服務大樓1字樓至4字樓)

4、基恩護理安老院有限公司 (新界屯門丈量約份第130約地段第585A及585RP號（亦稱藍地桃園圍68及69號）)

5、兆善護老中心(九龍深水埗大埔道19至23號三英大廈1字樓)

6、長春護老中心 (九龍紅磡差館里17號聚賢大廈1至2字樓)

7、樂愉園(九龍牛頭角定富街123號，定安街25-35號地下F及G舖、1字樓及2字樓)

8、香港防癌會賽馬會癌症康復中心(香港黃竹坑南朗山道30號)

9、香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院(新界上水保平路5號)

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呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、心光護理安老院(香港薄扶林道131號1字樓)

2、基督教懷智服務處安定中心及宿舍 (新界屯門安定邨定德樓地下(A與B翼))

3、香港心理衞生會廣福宿舍(新界大埔廣福邨廣崇樓B105至B108室及B201至B208室)

4、利民會翠華之家 (九龍黃大仙上邨黃大仙中心北館平台)

5、匡智之家 (新界大埔南坑頌雅路松嶺村匡智賽馬會松嶺學前及兒童服務大樓東翼地下、一樓及二樓及第七號屋、第八號屋)

新增涉及校巴學生需要停課的學校：



1、保良局陳麗玲（百周年）學校

▼11月10日 疫情記者會▼

