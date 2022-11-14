疫情︱連續兩日確診逾6000宗　輸入再破500宗　佔整體個案9.25%

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（14日）公布新增6,014宗確診，連續兩日破6,000宗。當中輸入個案佔556宗，自上周一（7日）以來，輸入個案再次重上500宗水平，佔整體個案9.25%。另外，再多10人死亡，本港累計死亡個案共10,536宗。



今日疫情概要：



-增6,014宗確診。

-輸入個案556宗，佔同日確診個案9.25%；相比同日16,867名機場入境人數，比率則為3.30%，七日平均比率是3.49%。

-新增10名患者死亡，7日平均死亡率為至0.158%，累計死亡人數為10,536人。

-輸入個案中累計發現217宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案，變種病毒個案維持不變。



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衞生署今日公布新增6,014宗確診個案，當中本地個案佔5,458宗；輸入個案為556宗，佔整體個案9.25%，比昨日上升2.15個百分點。新增輸入個案當中，317宗涉及機場檢測樣本、142宗涉及第1至3日樣本，餘下97宗涉及第4至7日樣本。

此外，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現217宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案。新變種病毒維持不變。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月5日至11日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約87.6%。

學校呈報方面，今日新增1,851宗新呈報個案，包括1,554名學生及297名教職員，共涉811間學校。另有8間學校有9班別需要停課7日。院舍方面，今日有13間院舍有呈報個案，涉及9間安老院舍及4間殘疾人士院舍，當中有22名院友確診及6名員工確診，81名院友要檢疫。

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