港鐵列車出軌｜鐵路專家解釋港鐵術語 提供單邊月台服務可行？
撰文：黃偉倫
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港鐵一列荃灣線往中環的列車今早（13日）在油麻地站發生出軌意外，該線來往佐敦至荔景站的服務至晚上仍然暫停。港鐵指事件是「列車轉向架偏離路軌」，鐵路運輸專業人員協會主席張年生解釋，即是列車前轆出軌。
港鐵暫時仍未提供恢復服務的時間，預計服務暫停至今晚稍後時間。張年生估計今晚未必能恢復正常，假如明早（14日）仍未完成善後工作，其實相關路段仍可提供一定服務，例如荃灣線油麻地站只提供單邊月台服務，但可能需要15分鐘才一班車。
▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼
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列車直路出軌或因撞到外來物
是次意外發生於荃灣綫南下往中環方向的列車，在油麻地站附近出軌甩門，但現時連北上往荃灣的服務亦停止。張年生表示，原本列車南下到達中環後，再調頭折返回荃灣，但現時受油麻地站的事故影響，列車南下後也無法北上，故連北上服務都要暫停。
港鐵提到列車轉向架偏離路軌，張年生表示，簡單而言，是故便即是出軌；所謂轉向架猶如私家車的前轆，用作控制列方向，車頭車尾都有。至於意外成因，他指油麻地站一段路軌都是直路，一般較少出軌，懷疑與撞到外來物有關，令到車轆脫離路軌。
網上有片段顯示路軌損毀嚴重，張年生表示，是典型列車出軌後的狀況，列車碰到周遭電線後的情況，不過片段只顯示一段路軌，難判斷整體情況。
如採用單邊月台料需15分鐘才一班車
張表示，按照去年12月2日銅鑼灣站甩門事件的經驗，估計今晚未必可趕及恢復正常服務。他續指，假如明早仍未完成善後，其實亦未必要完全暫停服務，可改用其他車務安排，例如油麻地站僅採用單邊月台，可以繼續南下；但採用單邊月台後，可能需15分鐘才一班車。
他又提到，假如路軌已完成修復，其實亦可考慮「飛站」，不停油麻地站地運作。
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