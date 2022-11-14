政府突擊檢查黃大仙及屯門　揭10人違強檢令　共罰10萬元

海事處以及黃大仙民政事務處等政府部門，今日(14日) 分別到屯門南浪海灣以及黃大仙天馬苑查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查超過800名市民，有10人被發現未有遵從強制檢測公告，共罰款10萬元。



海事處聯同屯門警區（青山分區）和衞生署於今早8時30分開始，於屯門南浪海灣五座派員在出入口查核受檢人士的檢測證明，行動檢查239名市民，其中2人被發現未有遵從強制檢測公告，政府向2人發出一萬元定額罰款通知書。

屯門南浪海灣。（資料圖片）

同時，黃大仙民政事務處今早聯同黃大仙警區和衞生署於8時開始，派員於天馬苑駿康閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動檢查約570名市民，其中8人被發現未有遵從強制檢測公告，政府向所有違強檢令人士發出一萬元定額罰款通知書。

駿康閣早前被納入強制檢測公告。（資料圖片）

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政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。