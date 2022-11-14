黎智英案｜辯方透露將以案件不設陪審團為由 申請永久終止聆訊
撰文：朱棨新
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壹傳媒創辦人黎智英及3間與《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力」等罪，案件今（14日）在高等法院進行預審。黎智英代表在庭上稱，會以案件由三名法官審理，並非陪審團審理為理由，申請永久終止聆訊。法官將於審訊首天，即本年12月1日處理。
被告黎智英(74歲)，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人勾結外國勢力的罪行等合共4罪。
案件編號：HCCC 51、52/2022
黎早前獲准從英國聘請御用大律師Tim Owen代表他出庭。(詳看下圖)
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