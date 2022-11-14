港鐵列車出軌甩門｜初步揭路軌旁金屬護欄組件移位　與列車碰撞

港鐵周日（13日）發生嚴重事故，荃灣綫油麻地站一列往中環方向列車出軌「甩門」 港鐵車務總監李家潤今日（14日）表示，初步相信是隧道軌旁有一個金屬護欄組件「移位」，該組件屬於路軌抽風系統等設施的護欄，以致與列車碰撞，繼而令列車偏離。



▼11月13日晚，港鐵公布列車出軌初步調查結果▼



李家潤在港台節目《千禧年代》表示，涉事的油麻地站2號月台，初步調查發現路軌旁的金屬護欄組件移位，屬於路軌抽風系統等設施的護欄，而非燈箱、信號系統及電纜支架，導致列車偏離路軌。

他指，昨晚工作以修復為主，收車後已檢查網絡中市區綫30多個同類組件，確保今日營運妥當，亦會繼續從不同方面深入研究，包括維修安排、以往使用情況有否損耗、設計原概念。至於有否涉及人爲錯失，他稱會「方方面面去睇」，聘請外來的專家深入調查，確認事故成因。

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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港鐵車務營運總管黃琨暐表示，列車車頭和車尾均設有緊急出口斜道，事故發生後，列車首兩卡車已進入月台，約600名乘客經月台離開，餘下約150人利用車尾斜道，沿路軌步行到旺角站，港鐵有派出職員協助，疏散後亦有巡查路軌，確保無人在路軌逗留。

他解釋，列車與軌旁碰撞後，車廂環境有塵，故有乘客使用不同方法離開車廂。對於大批乘客走落路軌時，管道未見有亮燈、期間亦沒有職員引導，黃回應指會再檢視有否地方可做得更好，例如會否安排全部乘客經月台離開更理想。

張欣宇：隧道設備保養維護有好大改善空間

立法會議員張欣宇表示，不排除金屬護欄組件的工程過後沒有收緊，經數小時隧道風「吹下震下」才鬆脫，又認為一年有兩次甩車門事件，反映隧道設備保養維護有好大改善空間，港鐵有必要預防列車碰撞及出軌同類事件再現。

他又批評，港鐵安排乘客經軌道離開，期間有觀塘綫列車在乘客附近迎面駛過，認為有關安排絕對不安全，對於無鐵路訓練人士不能確保不會行錯，亦無為疏散乘客提供保護措施，認為經月台疏散乘客較合適。

實政圓桌立法會議員田北辰亦表示，兩次事故都是英國製列車，至今已服務本港40多年，涉及三條重要本地綫，認為不能排除事故涉及機件問題，當局應當機立斷，全數更換有關列車。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼

