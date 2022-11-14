港鐵甩門│油麻地站路軌換新零件　上班族嘆意外頻生：唔再企埋門

港鐵油麻地站昨日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，經一夜搶修後今日（14日）終於恢復通車。今早上班時間，油麻地站荃灣線往中環方向月台，有不少市民如常轉車前往港島，出事位置「6-4」及「7-1」幕門均亦未見有異樣，不過可見路軌上換了不少新零件。



有乘客認為港鐵今次用了近20小時才修復，對出行有很大不便，亦有打工仔指今日可如常上班，對搶修效率感滿意；亦有市民表示即使港鐵最近意外頻出，但無奈表示會繼續乘搭，「焗住囉，始終都係地鐵方便啲」，又指今後乘搭港鐵會更留意安全，「唔好企咁埋道門囉。」



出事位置「6-4」及「7-1」幕門均亦未見有異樣。（盧翊銘攝）

今日早上8點，意外月台車務運作正常，上班時間有不少市民乘塔港鐵上班上學，未見受影響。而昨日發生事故的油麻地站荃灣線往中環方向月台有不少市民如常轉車前往港島，而出事位置「6-4」及「7-1」幕門未見有異樣，不過路軌上就更換了不少新的零件。

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「希望佢哋搵咁多錢努力啲去維修」

上班族謝女士對今次的搶修效率感到滿意，「我𠵱家可以咁正常返工，覺得都算有效率。」她認為今次意外涉及到機械性的安全問題，花多點時間是合理，「複雜嘅嘢清楚啲仔細啲好啲。」

對於近期港鐵接連發生意外，謝女士認為可能有部份歷史較久遠的設施老化的迹象，「希望佢哋搵咁多錢努力啲去維修」，她又表示日後會更注意安全，例如搭乘降機時不使用手機，及緊握扶手。

鐵路迷：花20小時修復很不便

乘客Abiral是鐵路迷，他在昨日意外發生後亦到了油麻地、旺角及太子等多個站視察，他認為港鐵今次的意外為市民帶來不少麻煩，指出昨日意外用了近20小時才修復，對市民的出行有很大不便。

Abiral又表示，今次及之前銅鑼灣及發生意外甩門的都是舊型號的車，有近50年車齡，安全上會較有憂慮，指希望港鐵可換成新型號的列車。另外他亦提到近期除了昨日的出軌甩門意外外，亦有兩次的電梯意外，認為最近港鐵發生的意外較以往多，有改善空間。

市民黃先生亦表示對港鐵接連發生意外感到不滿意，「成日都搞到啲車咁」，指服務上有改變的空間，又表示之後搭車會更留意安全，「唔好企咁埋道門囉。」至於港鐵或因今次意外需罰款逾千萬，他則認為對港鐵而言只是「濕濕碎，罰佢幾億就差唔多。」不過，黃先生亦表示今後亦會繼續乘搭港鐵，因為始終是最方便，「焗住囉，始終都係地鐵方便啲，唔好企咁埋道門囉。」

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼

