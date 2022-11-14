亞洲七欖播錯國歌港人超震驚　大渣哥推半價抽水　韓國人反應是？

【香港國歌】亞洲七人欖球賽第二站決賽昨日（13日）在韓國仁川舉行，但竟發生播錯國歌事件，對港人來說極震驚，香港政府更發聲明表示強烈不滿。大渣哥茶記推出韓國護照人士享半價優惠被網民指抽水抽到水塘乾，對於這樣大的出錯，韓國網民又有何反應呢？



韓國仁川七人欖球賽第二站決賽，雖然港隊於決賽以19：12擊敗東道主韓國，繼泰國站後再度捧盃，但出場時當局竟播錯《願榮光歸香港》，令港人震驚。亞洲欖球總會道歉指港隊向大會提交的國歌是正確的，出錯源自當地主辦機構一名初級職員的人為錯誤，港隊聽到錯誤歌曲時已立即知會，賽事完畢後主辦亦立即在場館內公開致歉，並於港隊在贏得今站冠軍後的頒獎禮上，播放正確的國歌。

香港政府清晨發聲明，「主辦機構將一首與港獨示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，表示抗議和強烈不滿。」有網民發現，比賽片段的直播重溫在中段港隊出場時變成靜音，懷疑已即時經過當局修改。

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事件除了引起香港網民震驚及討論，更有食肆疑抽水宣傳。大渣哥茶記推出半價優惠，餐廳以韓文在FB表示持韓國護照人士「今日在餐廳堂食即享半價折扣」，有網民直指抽水功力已去到「萬宜水庫都被抽乾」，網民更反問「有冇考慮整返個韓式部隊鍋？」、「用韓國手機samsung得唔得呀」、「有冇分南韓北韓先」。

香港人對今次播錯誤國歌事件反應不一，亦引起不少討論，但原來韓國網民反應竟相當冷淡！雖然多間韓媒都有報導此消息，不過都只是簡單交代事件經過，就連當地討論區也未見任何「水花」。