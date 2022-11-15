七欖播錯國歌｜港協暨奧委會將與文體局會面　倡研禁韓方再辦賽事

亞洲七人欖球系列賽第二站周日（13日）在韓國舉行，於香港對韓國的決賽中，大會在港隊出場時播錯國歌，將2019年反修例風波歌曲《願榮光歸香港》當成中國國歌播放，香港警方將展開調查是否涉違國歌法或國安法。



港協暨奧委會義務秘書長、中國香港游泳總會會長王敏超指，一般國際比賽隊伍代表須確認國歌及國旗並簽字作實，認為今次事件嚴重，相關國際總會應考慮作出懲處，例如不讓該國舉辦該賽事等。他又指將與文化體育及旅遊局會面，討論改善工作，包括教育運動員當聽到播錯國歌時的反應以及告誡所有領隊未開賽前要與大會確認區旗及國歌。王敏超指，一般國際比賽隊伍代表須確認國歌及國旗並簽字作實，認為今次事件嚴重，相關國際總會應考慮作出懲處，例如不讓該國舉辦該賽事等。



香港足球總會主席貝鈞奇則指以往從未發生類似事件，並稱以往的確無具體指引予運動員，因不曾想過會出問題，一般錯國歌領隊及教練需即時指證更正。



王敏超今早在電台節目表示，將與當局商討改善安排，他認為可教育運動員，當感覺並非國歌時，應即時有反應，另外亦須告誡領隊，在未開始比賽前要求大會確認國歌及區旗。對於港隊運動員是否有責任，他指現時調查結果未出不便評論。

王敏超：咁多歌啱啱播呢首 好大問題

王敏超又說，一般國際比賽前，隊伍會有代表提交國旗或區旗及國歌，以及在現場升過國旗、聽過國歌再簽名確認，不清楚欖總賽事有無相關手續，認為必須調查事件。他指，大會人員自行網上下載國歌的說法不太成立，通常須由隊伍確認：「咁多種唔同歌，你啱啱播呢首，好大問題。」

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國際總會應考慮懲處 王敏超：純道歉是不足夠

他又說，協會周日當晚已得悉事件並草擬大量聲明，認為國家與國家之間國歌調亂尚算情有可原，但一名初級人員在網上下載一首非國歌、與示威相關歌曲，則好大問題，需要深入調查。他更指事件涉國家尊嚴，是明顯政治問題，大會純道歉是不足夠，又指一般某國家發生該類事件，相關國際總會應採取措施防止事件再發生，例如考慮有懲處，不讓該國家舉辦比賽是選擇之一。

足總貝鈞奇稱無具體指引予運動員對播錯國歌如何反應

貝鈞奇則表示，以往無具體指引予運動員遇到同類情況應如何處理，「因為以往無諗過會出現問題」，運動場一般離播國歌地方較遠，認為作為領隊或教練，應即時指證，並要求主辦方即時更正。他亦表示，一般領隊及教練會將錄好的國歌及區旗認真檢查，過程中會有簽收，避免出錯，認為事件難以置信，應徹查。

交咗歌你唔好好處理，下載一首都唔係名曲……播前都會試下音，我覺得絕無可能會發生呢種現象。 香港足球總會主席貝鈞奇

香港足球總會主席貝鈞奇。（資料圖片）

他強調事件十分嚴重，非單單初級人員犯錯，並指自己曾帶過籃球隊及足球隊，過去數十年從來無出現過類似情況，「播出非國歌不單止，仲是一首有挑釁性歌，黑暴、宣港獨嘅歌，係國際賽場播，好難容忍同不可思議。」