消委會 ｜浴室暖風機加熱速度差異大　金瑞典JEE八小時未完成乾衣

踏入秋冬，天氣倍感清涼，不少人都會購置浴室安裝暖風機，以免沐浴時著涼。消委測試了13款浴室暖風機，涵蓋設有方便掛扣在浴室毛巾架上的移動式型號。測試結果顯示，樣本的安全和性能表現普遍令人滿意，惟金瑞典JEE乾衣測試表現較差，未能於8小時內完成乾衣。



消委會亦發現，不同樣本的暖風溫度相差可逾16°C，乾衣時間因而可相差多於1倍，並估算使用耗電量最高的樣本與耗電量最低的樣本，每月電費可相差近1倍，故提醒消費者購買浴室暖風機時，應先考慮用途，然後選擇個人所需的節能型號，並宜選擇耗電量較低的產品，以節約能源並保護環境。



消委會繼2015年和2017年後，再次測試的13款浴室暖風機，涵蓋3種類型包括安裝於窗口和天花的型號，及只須插上電源即可使用的移動式型號，售價由$699至$4,350。

在設計安全方面，消委會發現，卓爾Summe的接地線雖然已經固定於金屬外殼上的螺絲柱，但其外殼上的十字螺絲頭有機會被扭鬆，而金瑞典JEE以膠殼固定摩打金屬外殼的接線端螺絲，若膠料老化變形，有機會令接地端鬆脫，或影響接地效能，亦未能完全符合標準內的要求。另外，Kohler、德國寶German Pool及伊瑪Imarflex的標示說明都稍有不足之處，未能符合標準的所有要求。

消委會亦就窗口和天花的型號的乾衣程度進行測試，當中金瑞典JEE未能於8小時的時限內完成乾衣。 （資料圖片）

天花式型號暖風機表現較好

消委會亦就窗口和天花式型號的乾衣程度進行測試，當中天花式型號表現較好，全部均可於4小時內完成乾衣，至於窗口式型號方面則表現參差，僅有樂聲 Panasonic可於4小時內完成乾衣，當中金瑞典JEE更未能於8小時的時限內完成乾衣。消委會表示，此樣本於測試開始後約2小時，其發熱器已自動關上，隨後的4小時僅以冷風吹向衣物，而乾衣程序亦於6小時後自動停止，衣物只達65%乾。

消委會解釋，天花式型號的乾衣表現較佳，源於乾衣時暖風由上而下送風，因此掛在出風口的衣物能得到較均勻的乾衣效果；至於窗口式型號衣物與出風口之間的距離不一，掛得最遠的衣物所需的乾衣時間會較長有關。

不同樣本的暖風溫度相差可逾16°C

不過，消委會發現不同樣本的暖風溫度相差可逾16°C，而乾衣時間則相差多於1倍，因而乾衣的電費差距亦會相若，提醒消費者購買浴室暖風機時，應先考慮用途，然後選擇個人所需的節能型號。

金瑞典JEE代理商指產品屬多功能設計，乾衣程序的預設熱風吹送時間較短，旨在確保安全操作並實現更高能源效率，但以低溫冷風乾衣效果始終難及熱泵式乾衣機的表現。

耗電量最高與最低的樣本 每月電費差近1倍

另外，消委會測試比較天花式和窗口式樣本烘乾衣物的耗電量以檢視乾衣能效，撇除金瑞典JEE未能於8小時內完成乾衣，樂聲 Panasonic、三菱電機 Mitsubishi Electric及KDK的耗電量最低，介乎3.2kWh至3.7kWh。當中金章 Zanussi耗電達6.2kWh，其耗電量幾乎是效能最佳樣本的2倍。消委會估算，使用耗電量最高的樣本與耗電量最低的樣本，每月電費可相差近1倍，故建議消費者宜選擇耗電量較低的產品，以節約能源並保護環境。

7款浴室暖風機總分獲4星 $799有交易

消委會建議購買浴室暖風機時，勿以價格高低作為衡量產品優劣的標準，宜細心比較，精明選擇價廉物美的合適產品。根據消委會對13款浴室暖風機測試後，得出7款總分為4星的浴室暖風機，分別是售價3,580元的樂聲 Panasonic FV-23BWN2H、售價4,350元的Kohler K-77316H-MZ、售價3,980元的三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ及售價799元的伊瑪 Imarflex INB-2023R。其中1款價格較低的型號與價格最高的型號，總評同樣獲得4分，再次反映市場上有不少價廉物美的產品。