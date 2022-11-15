消委會│每周食魚兩次攝取奧米加3　服薄血藥者避食高劑量魚油產品

要攝取DHA及EPA這類奧米加3脂肪酸，不一定要服用魚油補充劑，營養師通常鼓勵一般人從日常飲食中攝取，也有多個機構指出可從適量魚類攝取DHA，惟素食者、不好海產人士，特別是孕婦或哺乳期婦女，如無法從日常飲食中攝取足夠奧米加3脂肪酸，就有機會需要服用補充劑。不過，魚油也不是人人適合服用，因奧米加3脂肪酸對血小板有抑制作用，服用薄血藥的人應避免服用高劑量的魚油產品。



人體不能自行直接合成DHA或EPA 要靠食物或補充劑攝取

香港營養師協會對外事務主任程欣儀指，DHA和EPA在人體可發揮不同的功能，例如作為細胞膜磷脂層的結構成分，又或用於合成信號分子，對心血管系統、免疫系統和對內分泌系統都具有廣泛功能。但人體不能自行直接合成DHA或EPA，要靠直接從食物或補充劑中攝取。

每日攝取合共250毫克 可維持正常心血管功能

歐洲食物安全局在2009至2011年，也曾就DHA和EPA的健康聲稱進行研究，該局認為每日服用DHA和EPA合共250毫克可以維持正常的心血管功能、心臟健康或血液循環；每日服用DHA250毫克可以維持腦功能及正常視覺等。

可食用三文魚、盲鰽等海產 素食可選核桃、亞麻籽等

奧米加3脂肪酸主要來源是海產，參考食物安全中心的建議，三文魚、鰹魚、左口魚、盲鰽、魚仲、紅鮪等都是較好的選擇，而鯊魚、劍魚、長鰭吞拿魚、大眼吞拿魚、藍鰭吞拿魚、黃鰭吞拿魚等則應避免食用。至於素食者，也可選核桃、亞麻籽、奇亞籽或海藻油等作天然DHA來源。

奧米加3脂肪酸主要來源是海產。（資料圖片 / 張浩維攝）

多個機構提出孕婦每日應攝入至少200毫克DHA

DHA對胎兒及幼兒的發育有重要作用，世界圍產醫學協會及中國營養學會均建議，孕婦每日應攝入至少200毫克DHA，但由於某些海產也可能是水銀（即汞）等神經毒素的來源，美國食品及藥物管理局及美國婦產科學院建議，孕婦每周將海產食用量限制在340克，這分量的魚等於平均每天提供約200毫克DHA。

美國心臟協會：成年人每周至少食魚2次可攝取足夠分量

美國心臟協會也建議，所有成年人每周至少吃2次、每次約3安士、含高奧米加3脂肪酸的魚類，以攝入足夠分量。患慢性心臟病患的人士，美國心臟協會則建議每天補充DHA及EPA合共1克，如高血脂患者需補充較高劑量，則應尋求專業醫護人員指導。

奧米加3脂肪酸抑制血小板 服薄血藥應避食高劑量魚油產品

如無法從日常飲食中攝取足夠奧米加3脂肪酸，就有可能需要服用補充劑。值得留意的是，魚油並非人人適合服用，因奧米加3脂肪酸對血小板有抑制作用，服用薄血藥的人應避免服用高劑量的魚油產品。