消委會魚油測試｜日本阪聖DHA含量低標示83%　楓之寶兩污染物超標

魚油補充劑是常見的保健食品，消委會最新在不同零售點選購25款魚油補充劑，發現23款膠囊樣本每粒的奧米加 3 脂肪酸、包括DHA及EPA檢出量，可分別相差13倍與50倍。其中日本阪聖兩款產品的EPA含量遠低於標示值。值得留意，全部25款樣本均檢出不同種類的污染物，其中楓之寶高濃度強心奧米加3有兩類污染物超歐盟上限，其抗氧化劑BHT含量同樣超標。



消委會讀選購的25款魚油補充劑，當中23款為膠囊，2款為非膠囊，售價由每瓶$73.3至$788，相差近10倍。魚油產品一般都有標示DHA和EPA2種奧米加3脂肪酸的含量；是次測試的樣本中，有24款標示DHA和EPA的含量。

就每粒膠囊的DHA檢出量，日本阪聖子供專用DHA的檢出量最低，只有30.9毫克，其標籤標示每100克含60.6克DHA，惟測試結果顯示樣本每100克只含有10.3克DHA，測試結果低於標示值最多(-83%)的產品。

日本阪聖2產品DHA檢出量低於標示

同一品牌另一產品日本阪聖孕婦專用DHA的測試結果也有同樣情況，其標籤標示每100克含43.7克DHA，惟測試結果顯示樣本每100克只含有11.7克DHA，亦較標示值低73.2%。而檢出量出高的美然康高效DHA魚油，檢出量為444.8毫克。

至於EPA的含量，檢出量最低的為日本命力增強版強腦素，每粒只有12.3毫克EPA；最高則為維柏健3倍精煉魚油，每粒有631.4毫克EPA。而L&F阿拉斯加深海魚油的測試結果則遠低於標示值，其標籤標示每3粒含有180毫克EPA，惟測試結果顯示該樣本每3粒只含123毫克EPA，比聲稱的低31.7%。

平均每100毫克DHA加EPA 萬寧美國深海魚油最平

消委會指，如以各樣本檢出的每粒DHA和EPA含量加起來，再計算平均每100毫克DHA加EPA的售價進行比較，平均價是$1.60，最低價是萬寧美國深海魚油，平均價為$0.17，而最高價則是荷爾氏奧斯陸健兒魚寶，平均價為$6.52，兩者相差逾37倍。

消委會表示，已將DHA或EPA檢出量較聲稱含量低超過20%的樣本資料轉交食物安全中心跟進。

（消委會）

全部樣本檢出不同污染物 楓之寶2類污染物超歐盟上限

測結結果也顯示，全部樣本都檢出不同種類的污染物。有24款樣本檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），當中3款的檢出量超出歐盟上限，分別為GNC超級魚油、楓之寶高濃度強心奧米加3及美然康。

另有14款樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，檢出量由每公斤37微克至1,100微克，當中楓之寶的檢出量每公斤含1000微克，超出歐盟上限。同時，楓之寶樣本檢出每公斤430.6毫克抗氧化劑BHT，超出本港法例規定。

另有6款樣本檢出的另一類基因致癌物多環芳香坦烴，包括L&F、日本命力、美然康、澳至尊、日本阪聖及Nutronic，其中Nutronic檢出PAH總量最高，檢出的4種PAH總和為每公斤54.0微克，檢出的苯並[a]芘含量達每公斤12.7微克，超出歐盟規定。

25款樣本中，只有3款未有檢出二噁英、二噁英樣多氯聯苯及非二噁英樣多氯聯苯，不過其餘樣本檢出出上述3種持久性有機環境污染物的含量均未超出歐盟的限量。

GNC的代理商表示其超級魚油可供安全食用，並向消委會提交相關資料支持其產品的健康和品質聲。楓之寶的代理商也指，會向消委會提交相關資料支持其產品的健康聲稱。