消委會︱電子廁板加熱功能高達40度　使用不當或會傷及皮膚

冬天將至，不少市民會選用電子廁板，以其座墊加熱功能，在寒冷天氣如廁時亦不用坐上冷冰冰的座墊。消委會搜集了市面9個牌子共32款電子廁板的資料進行比較，發現型號之間的售價差別很大，由3,399元至14,800元，相差超過3倍，部分型號的的售價已包括基本安裝。消費者要注意部分型號的進水過濾器或除臭過濾器需要定期更換，選購時要考慮更換過濾器的費用。



電子廁板功能雖多，消委會提醒，須注意安裝要求和使用以免傷及皮膚。調查發現不少型號的溫度可高達40度，接觸皮膚的時間太長有可能會引致皮膚不適，提醒用戶不應將座墊溫度調至太高及坐太長時間；另外，電子廁板的一個常見功能是洗淨功能，當中有型號噴射水流速度可達每分鐘700毫升。消委會提醒用戶在初次使用時宜先調至較低的水流速度段數，視乎需要才將水流速度調高。



（消委會提供）

日本家庭的廁所。（資料圖片）

消委會今年首十個月，接獲電子廁板的投訴有5宗，去年全年只接獲1宗，增幅5倍。2020年有4宗，2019年有2宗。

12款可加熱至40度 消委會提醒可引致皮膚不適

電子廁板大多設有座墊加熱功能，消委會搜集的32款型號都設有座墊加熱功能，並且可調校溫度，其中半數型號設有5段溫度選擇，其餘型號則只有3段，當中有12款型號可高達40度，調校範圍則以Inax X-treme的兩款型號聲稱可調校的座墊溫度範圍較闊，由約28度至40度。

消委會提醒用戶不應將座墊溫度調至太高及坐太長時間，因為熱力或會隨時間而令座墊溫度輕微上升可能會愈來愈熱。另外，接觸皮膚的時間太長有可能會引致皮膚不適，而消委會在今次調查中發現，除Nakama及Vovo品牌的型號外，其餘款型號聲稱當用戶坐上廁板座墊一段時間後，座墊溫度會自動調低，以減少皮膚因長時間接觸較高溫度的不適感。

電子廁板功能雖多，但消委會提醒須注意安裝要求和使用以免傷及皮膚。（消委會提供）

多數型號兼備暖風功能 最高可調至60度

而調查中29款型號設有暖風功能，當中有8款型號可將暖風溫度調校至最高約60度，消委會表示，雖然低於推薦性國家標準所定的65度上限，但使用太長仍有機會引起皮膚不適，消委會提醒消費者，不應將暖風溫度調至太高，並在洗淨後最好先用廁紙輕抹下身部位，然後才以暖風吹乾，以減低皮膚因長時間被較高溫度的暖風直吹而可能引致的皮膚不適。

啟用洗淨工能時，噴頭會由廁板底部伸出並噴出暖水洗淨用戶下身部位（消委會提供）

Roca洗淨功能水流可達每分鐘700毫升

電子廁板的另一個常見功能便是洗淨功能，由噴頭從廁板底部伸出然後噴射暖水讓用戶在如廁後洗淨下身部位。在今次的調查當中全部型號都可調校噴頭前後伸縮，當中27款型號設有5段伸縮位置選擇，其餘型號則只有3段；水流方面則以Inax Passo型號設有6段水流選擇最多，其餘型號則只有5段或3段，噴射水流速度則以Roca的9款型號最高，可達每分鐘700毫升。消委會提醒用戶，在初次使用時宜先調至較低的水流速度段數，視乎需要才將水流速度調高。

兒童使用時水流速度及暖水溫度應調至較低段數

另外，今次調查中全部型號都可調校暖水溫度， 其中18款型號設有5段溫度選擇，其餘14 款型號則只有3段。華樂詩Walrus WR-B011及WR-B014兩款型號均聲稱可調校的暖水溫度範圍較闊，由約30度至40度；而 Panasonic DL-RJ60及DL-EH30兩款型號的可調校範圍則較窄，幅度僅約3度。消委會指出，由於兒童的皮膚較為幼嫩，使用時應將噴射水流速度及暖水溫度調至較低段數。

需由持牌水喉匠、註冊水喉技工安裝

消委會提醒，為防止污水回流而污染單位或樓宇的供水系統，安裝電子廁板必須根據《水務設施條例》的規定獲得水務署的書面許可，及須由持牌水喉匠、註冊水喉技工等進行。此外消費者選購時要留意產品的額定電壓及頻率，確保是220伏特，50赫茲交流電適合本港使用，而根據《電力條例》消費者須僱用註冊電業承辨商進行有關電力工作，以確保符合要求，電源插座亦應安裝在距離浴盆或浴缸0.6米以外的地方，以避免因水濺而造成危險。