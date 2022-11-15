消委會｜環保棺使用率低於5%　價格不比傳統平　倡減火化費增誘因

為推動環保之餘，又可為先人舉辦一個體面的葬禮，港府自2007年起已引入主要以蜂窩紙板或再造紙製造、外型與普通棺木相似的環保棺，惟食物環境衞生署數字顯示，過去10年本港火化時用環保棺的宗數佔百分比僅1.1%至4.55%，整體少於5%，顯示推行成效不理想。



消委會一項調查顯示，業界對環保棺態度保守，在港推行環保棺亦缺乏誘因，其價格與西式棺木相距不大，僅少數持牌殮葬商有在網頁簡單介紹環保棺。消委會促政府應多加宣傳環保棺優點，提供誘因，例如給予火化費用折扣等。



消委會今年10月進行有關調查，聯絡了23間持牌殮葬商，當中17間雖沒拒絕調查，但最終只有12間願意回覆，消委會形容「反映業界對推動環保棺木的態度不太積極」。包括九龍殯儀館在內的4間公司即時拒絕或指負責任不在而不參加調查，香港殯儀館等5間公司沒有回覆，另有兩間公司指極少顧客使用而無法提供資料。

環保棺與木棺價格相近 未有經濟誘因吸引消費者

消委會調查顯示，在有回覆的12間公司中，包括世界殯儀館及東華三院轄下三間殯儀館，均顯示現時環保棺的需求及生產量不多，而其價格與西式棺木相距不大，故較少顧客選用。調查指，現時較多人使用的雜木「方箱」棺木價格約3,000至35,000元（套餐價），環保棺價格則為3,000至30,000（套餐價），有6間公司的環保棺，較雜木「方箱」棺木便宜400至5,700元，反映環保棺在價格上未必有足夠的經濟誘因吸引消費者選用。

世界各地大力推行綠色殯葬。（消委會影片截圖）

調查又指出，12間有回應的服務商中，世界殯儀館表示在過去1年沒有顧客選用環保棺；另有10間的環保棺使用率由0.3%至23.9%不等，餘下最高使用率的1間為「環保生命」，達到85%，該公司主要提供環保喪禮服務。

40間公司僅13間網站有介紹環保棺 資料亦不詳盡

消委會又檢視了40間有公司網頁的持牌殮葬商資料，發現只有13間，即約3成於網頁有提及環保棺，大多只簡單張貼環保棺的樣本相片或列有包括環保棺在內的殯儀套餐，而鮮有提供環保棺的具體內容、價錢和優點。不少服務商認為主因是政府的宣傳不足，令市場認知度低。

思想傳統較難接受環保棺 業界指利潤不高

另一方面，消委會指部份人的思想傳統，較難接受環保棺，亦有部分服務商則認為環保棺的質料不及其他棺木，但亦有部分服務商承認，環保棺的利潤不及其他棺木，是業界不積極推銷環保棺的主要原因。

消委會籲政府減火化費增使用環保棺誘因

消委會建議政府應加強推廣及教育，讓家屬了解環保棺的優點，以增加使用環保棺的普及性，亦可檢視預訂政府火葬場的服務費，成人收費為1,220元，政府可考慮向選用環保棺人士提供津貼或減免火化費用，或向棺木供應商、殮葬商提供津貼，以減輕使用環保棺的成本。

傳統棺木燃燒過程或產生有毒氣體

製作傳統棺木需要砍伐樹木，愈堅固的棺木，火化時需耗用的燃料愈多，外國研究指棺木的清漆、木材防腐劑、金屬把手、裝裱布料等都可能在燃燒過程中產生有毒氣體和污染物。港府資料顯示，自2021年年中至2022年年中，本港的死亡人數約為61,600人，假設一副傳統棺木平均重60公斤，1年間的棺木木材的消耗量接近3,700公噸。

環保棺。(資料片/盧翊銘攝)

環保棺主要是以混合紙或再造紙製成，較適合火化，不少環保棺更是手工精細，外觀與西方棺木無異。環保棺需符合一定規格，包括主體結構需以紙板或類似材質的紙料製造，不含氯化物、塑膠，及金屬等物質或物料。棺木內外皆不可透水，並須使用水溶性無毒塗漆及物料以便燃燒。棺木的承重量則不可少於150公斤，以及不會因載重而顯著變形。