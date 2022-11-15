派防疫物資被指違限聚令　4被告堅持待同類案終極裁決　案再押後

職工盟屬下的建築地盤職工總會的10名成員，2020年5月在金鐘行人天橋擺街站及派防疫物資，被警方指違限聚令遭票控，其中6人一直未有答辯，並希望等待工黨等在一相類案的上訴裁決，案件因而押後至今（15日）在東區裁判法院就案件再訊，4人仍想繼續等候該案的終極上訴，另兩人則認罪。裁判官何慧嫻指，市民需遵守防疫規例才能對抗疫情，且案發時疫情嚴重，警方發出5次口頭警告被告仍未有離開，批評他們行為自私愚蠢，判2人各罰款4,000元。餘下4人的案件則押後至明年2月15日再訊。



6名今日提訊的被告：黃百勤（33歲）、曾浩源（43歲）、翁家文（46歲）、劉永森（37歲）、黃俊宇（22歲）及林小薇（25歲）被控在2020年5月6日，在金鐘海富中心及政府總部之間的行人天橋，參與受禁群組聚集。黃百勤及劉永森認罪。

被告黃百勤（最右）及劉永森（左二），承認控罪罰款4千，、林小薇（右二)則仍未答辯。(凌子淇攝)

被告擺街站並有叫口號

案情指，警員當日見到工會約有10名成員在上址擺街站，現場擺放的一張枱，上面放有防疫物資和傳單，旁邊則掛有工會旗幟，並寫有：「工會戰線 抗爭之路」、「良心市民抗暴政 地盤手足不可缺」、「極權誅鋤異己 務必挺身而出」等不同政治字句或示威口號的橫額海報和示威紙牌，亦有人使用揚聲器。

警員在兩小時內發5次警告

警員向街站其中一人發限聚令勸喻信，同時提醒他們當時禁止公眾地方4人群組聚集的防疫規例。中午12時05分至下午2時20分之間，警員先後向街站人士發出5次口頭警告，要求他們解散、離開或將群組人數降至4人。不過工會成員未有理會，繼續街站活動，包括以揚聲器呼籲市民加入工會、派發防疫物資、提出政治訴求等，並表示有關街站是獲豁免的。此外，成員亦在街站旁見傳媒，展示標語牌和橫額。警員在發出最後一次警告後制止街站進行，並向眾人發出告票或定額罰款通知書。

兩認罪被告均無律師代表

兩名認罪被告均沒有律師代表，他們稱並無求情。在裁判官追問下，黃百勤表示他已失業了兩個月，他與妻子需撫養1歲女兒；劉永森則稱，他現時月入23,000元，家中無人需要供養。

工黨等8人案早前遭高院駁回

案件於去年1月首次提堂，辯方要求等候社民連、工黨等8人，就前年五一勞動節示威違限聚令的上訴案件結果，因而押後至今。高等法院上月駁回該案的上訴，辯方指，該案的被告已申請上訴至終審法院。

同案另4名被告已支付罰款

控方又透露，同案另4名被告：何天忻（25歲）、王宇來（43歲）、黃樂文（41歲）及蔡達俊（28歲），他們在今次聆訊前已繳交4,000元罰款。

案件編號：ESFS500005、500009、500013-15、500531/2020