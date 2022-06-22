院舍申外勞9成獲批嘆請人難　冀社署內地照顧員「原地轉身」救急

院舍人手不足問題存在多年，第五波疫情下，全港院舍頻爆發，人手更嚴峻。勞福局在第五波期間提出多招救院舍，包括有時限地放寬院舍通過「補充勞工計劃」輸入護理員部份規定。勞工處指，放寬規定期間，共到736宗申請，截至6月10日，當中660宗已獲批，涉及3,312名護理員。



不過，安老業界多次表示，現時聘請外勞到院舍做照顧員不容易。有院舍留意到社署在第五波疫情期間，直接從內地聘用、合約期為三個月的照顧員陸續完約，主動向當局提出讓內地照顧員「原地轉身」到院舍工作、填補人手空缺，現時已成功聘用10多名內地照顧員。



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放寬限制期內接736宗申請 涉及3,620名照顧員

勞工處回覆《香港01》指，在放寬院舍輸入外勞期間、即今年3月1日至5月31日，共收到736宗申請，涉及3,620名護理員，而截至6月10日，當中660宗、近九成申請已獲批，涉及3,312名護理員。在獲批的申請當中，其中37宗由津助院舍提出，涉及165名護理員；餘下623宗由其他院舍提出，涉及3,147名護理員。院舍在申請獲批後，可在6個月期限內，向入境事務處為擬聘用的輸入護理員申請簽證或進入許可。

若以業界估算，院舍平均人手空缺率達25%，以現時行內有約4.5萬名員工計算，人手空缺逾1.1萬個。而上述已批出的660宗，涉及3,312名護理員，如全數順利招聘，料可填補近3成空缺的人手，令院舍平均人手空缺率降至約15%。

安老事務委員會李輝：內地生活豐裕 縱有名額請人亦不易

安老院舍經營者、及安老事務委員會委員李輝稱，現時獲批申請涉及的外勞人數，已遠超過去10多年的平均人數，認為業界長期面對人手不足，今次是值得鼓舞。不過，她坦言「有（外勞）名額要搵到人都唔容易」她續解釋，現時內地生活逐漸豐裕，人們未必再願意離鄉別并到香港工作，加上香港疫情反覆，亦令他們對來港工作有所顧慮。

李輝認為，社署直接聘用的內地照顧員有在港照顧長者的經驗、願意來港工作，若能「原地轉身」轉投院舍做照顧員，有助解決院舍人手問題。（資料相片／蘇煒然攝）

社署內地照顧員完約即返內地 能留港到院舍工作「雙贏」

社署在今年3月亦從內地直接聘用照顧員，經培訓後到不同的隔離設施及暫託中心工作。據勞福局局長羅致光早前在立法會會議上所提及，社署共招聘762名內地照顧員，而隨著獲情回穩，署方暫無計劃續聘，該批內地照顧員陸續完約後會返回內地。

李輝亦留意到這班內地照顧員的合約陸續屆滿，她認為他們已有在香港照顧長者的經驗、亦願意來港工作，若能「原地轉身」轉投院舍做照顧員，不但有助解決院舍人手問題，亦較在內地經中介公司進行招聘快捷。

她其後分別與勞福局、社署及入境處查詢，最後成功聘用10多名原由社署直接聘用的內地照顧員，轉以輸入外勞的名額，到她的院舍任職照顧員，月薪與一般輸入照顧員同為約1.4萬元。她形容這種「原地轉身」的做法類似外傭在港被僱主解僱後，可申請延長留港時間，若有新僱主聘用可繼續留港。

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尚有143內地照顧員在港 李輝籲僱主主動：手快有手慢無

社署的回覆提到，762名內地臨時合約照顧員，現時尚有143人在港。由於社署現時沒有計劃續聘，如個別合約照顧員在原定返回內地前已獲本港的院舍聘用，署方會盡量配合有關安排。截至6月11日，有17名內地照顧員透過「補充勞工計劃」獲院舍聘用並留港工作。

李輝指，若院舍經營者有意聘用這班仍在港的內地照顧員，可經由中介公司接觸他們，如他們有意留港，院舍可與中介公司簽訂合約，再到入境處申請簽證或進入許可。但仍在港的內地照顧員現時尚餘143人，建議有意聘用他們的僱主要採取主動，「真係手快有，有慢無，作為僱主，主動啲都係理所當然。」

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