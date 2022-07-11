745名社署聘用內地照顧員完約已返內地　17人獲本地院舍招攬留港

社會福利署今日（11日）表示，社署早前在內地聘用合共762名的臨時合約照顧員已完成合約，當中有17人透過「補充勞工計劃」獲本地院舍聘用，其他照顧員已返回內地。翻查資料顯示，該批照顧員底薪連津貼每月約3.1萬元。

本身是安老院舍經營者的安老事務委員會委員李輝日前受訪時，旗下院舍已招攬10多名原由社署直接聘用的內地照顧員，月薪與外勞員工睇齊，同為約1.4萬元。



▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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社署表示，為應對2019冠狀病毒病第五波疫情，於今年三月在內地緊急聘用共762名臨時合約照顧員，合約為期三個月。他們在接受培訓後，獲社署委派到暫託中心或隔離設施、安老院或殘疾人士院舍協助照顧長者及殘疾人士。

社署發言人非常感謝內地照顧員在本地早前疫情嚴峻時遠道來港，為確診長者和殘疾人士院友提供照顧服務，紓緩了本地院舍人手短缺的壓力。署方亦向為照顧員迅速提供訓練課程的培訓機構，包括基督教靈實協會靈實專業進修學院、明愛社區書院、香港老年學學院及仁愛堂賽馬會培訓中心，表示衷心謝意。

第五波疫情時，東華學院有協助訓練內地照顧員。（資料圖片/東華學院提供）

第五波疫情爆發時，社會福利署設立多個暫託中心，並在內地聘用合共762名的臨時合約照顧員。（資料圖片/勞福局FB圖片）

發言人續指，部分照顧員亦於合約期屆滿後加入本港的護理行業。在762名照顧員中，共有17人透過「補充勞工計劃」獲本地院舍聘用留港工作。

安老院舍經營者及安老事務委員會委員李輝日前接受《香港01》查詢時指，早前成功聘用10多名原由社署直接聘用的內地照顧員，轉以輸入外勞的名額，到她的院舍任職照顧員，月薪與一般輸入照顧員同為約1.4萬元。她提到，該批內地照顧員在香港照顧長者的經驗、亦願意來港工作，若能「原地轉身」轉投院舍做照顧員，不但有助解決院舍人手問題，亦較在內地經中介公司進行招聘快捷。