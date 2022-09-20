工會憂引入外勞削本地資源　促加薪培訓紓緩人手短缺

就政府會否擴大輸入外地勞工的議題，今日（20日）工聯會連同航空業、交通運輸業、建造業及安老護理業代表舉行記者會，促請政府先確保本地工人優先就業、提高有關行業薪酬及福利待遇，加強職業培訓，以紓緩業界人手短缺現象。



工聯會理事長王國（右三）聯同各行業工會代表，促請政府制定人力資源政策，優先保障本地工人就業。（葉海瀅攝）

工聯會理事長黃國指出，本地勞工待遇的深層次和結構性問題未見改善，是導致勞動力短缺的主因，「當局應該檢討薪酬福利待遇係咪合理，職業安全係咪得到保障，唔能夠『又要馬兒好，又要馬兒不吃草』。」他認為若不從源頭根治問題，放任輸入外勞，本地人才流失，工人無法維生，長遠會導致社會民怨增加。

根據政府統計處資料顯示， 2021年安老護理員的每月工資中位數為14,150元。第五波疫情爆發初期，大量護理員染疫，社署以月薪31,150元緊急招聘合約護理員，短時間內收到超過5,500人報名。

護理員薪低工時長難吸引入行

醫院診所護理業職工會幹事謝達榮指岀，薪酬待遇及培訓不足是業界人手短缺的癥結所在，「安老院護理員要有心思、有專業，但有得嗰14,000蚊，又要做12個鐘，有新人入行都做唔長！」他認為，安老護理服務應先聘請後培訓，「早前護理員精修班有1,750人報名 ，但3個月後得300人工作，有咩可能？」他指出，不應要求員工入行前懂得處理所有事務，強調有資歷並不等於「萬能」，應該聘請後加以培訓，藉以降低入行門檻 。

工聯權委主任丘燿誠（中）強調，有勞工反映本地招聘程序出現問題，促請勞工處正視。（葉海瀅攝）

他提到，私營院舍一般月薪只有$14,000，津貼院舍有$16,000，如果投考「3A 」病人服務助理證書到醫管局核下機構工作，月薪可達$18,000。他認為，私營院舍薪酬條件不吸引，即使護理員有心做，也會轉投津貼院舍或醫管局核下機構，建議護理員薪酬調整到$20,000一個月。

香港建造業總工會權益主任吳偉樑表示，招聘廣告不符行規，會降低應徵人士的入行意欲，「鑽探機長一日人工實際係有$1,500，但係招聘廣告得$1,000，唔係工友接受嘅日薪制，懷疑係假招聘。」

工業意外頻生亦叫人卻步

他指出，工業意外頻生，工作環境及安全問題未見改善，是入行入士卻步原因，「之前咁多單嚴重意外，勞工處都立到法，地盤個環境咁差，工友沖個涼都冇地方，點入行？」他希望政府能制定政策保障建造業勞工有合理施工期，避免因施工期太短而導致意外發生。

工聯會指，工業意外頻生，工作環境及安全問題未見改善，是入行入士卻步原因。 （資料圖片）

香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，雖然近日疫情放緩，航空業有復甦跡象，惟往來機場交通不便，無法吸引新人入行，「大部份A車（往來機場巴士線）縮班，甚至取消，計埋撘車時間員工分分鐘返成12、13個鐘頭工。」