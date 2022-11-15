強制檢測｜涉53幢沙田重災　半山君德閣、御金．國峯、杏花邨上榜

本港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（15日）公布最新名單，有53幢大廈上榜，其中沙田有六幢大廈上榜，成為18區之冠，包括濱景花園5座、穗禾苑豐裕閣、愉景花園B座，以及馬鞍山曉峯灣畔3座等。



強檢名單不乏豪宅及中產屋苑，例如半山區干德道20號君德閣、西灣河星灣峰、油麻地御金‧國峯1座、荃灣環宇海灣8座，以及柴灣杏花邨23座等。另外，東涌、鴨脷洲、大埔及馬鞍山各有一幢大廈因污水樣本呈陽性，被納入強制檢測公告。當局提醒，曾在11月9日至15日曾身處相關大廈逾兩小時的人士，須在明日（16日）及周四（17日）內進行檢測。



▼11月15日 強制檢測大廈名單▼



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麗港城、美孚新邨各有大廈上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有49個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有北角丹拿花園4座及建康花園、半山區君德閣、西灣河星灣峰、柴灣杏花邨23座，以及鴨脷洲海怡半島怡美閣等。

九龍方面，觀塘有四幢大廈幢大廈被納入公告，包括牛頭角樂雅苑雅逸閣、茶果嶺麗港城34座、安泰邨明泰樓及油塘高俊苑俊匯閣等。其餘上榜大廈有油麻地御金‧國峯1座、荔枝角美孚新邨2期吉利徑5-7號、黃大仙怡庭居2座、新蒲崗采頤花園10座，以及九龍城德朗邨德瑤樓。

▼11月15日 部份確診大廈▼



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將軍澳豪庭、沙田濱景花園、荃灣環宇海灣各一幢納強檢

新界東方面，沙田有六幢大廈上榜，涉及濱景花園5座、穗禾苑豐裕閣、愉景花園B座，以及好運中心竹林閣等。其餘上榜大廈則涉及大埔廣場宜德閣及宜盛閣、將軍澳寶林邨寶寧樓和將軍澳中心將軍澳豪庭。

新界西方面，荃灣有五幢大廈被納入公告，包括海濱花園海姸閣、環宇海灣8座、荃景花園6座及綠楊新邨H座。其餘大廈有元朗朗屏8號5座、雍翠豪園2座、新元朗中心3座，以及屯門恒豐園2座和兆康苑兆傑閣。東涌亦有三幢大廈上榜，分別為藍天海岸1座、逸東一邨至逸樓及裕東苑新東閣。

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馬鞍山天宇海污水呈陽性要強檢

另外，因應在東涌、鴨脷洲、大埔及馬鞍山採集到檢測呈陽性的污水樣本，有四個指明地方被納入強制檢測公告，涉及東涌裕泰苑裕瑛閣、鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓、大埔大埔中心14座，以及馬鞍山天宇海1A、1B、2A、2B、3A及3B座。

當局指，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。另外，當局政府明日（16日）會於南區鴨脷洲邨重開臨時流動採樣站。

▼11月15日 確診大廈全名單▼



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另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有9,289幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至11月14日，有3,293幢出現新個案或再有居民確診，當中包括半山地利根德閣3座、譽皇居、香港JW萬豪酒店、南區影灣園NICHOLSON、海怡半島18幢大廈、柯士甸站Grand Austin 2A座、九龍站凱旋門觀星閣、擎天半島三幢大廈等。

11月15日強檢大廈：

1.北角丹拿花園 4 座

2.北角英皇道68號建康花園

3.半山區干德道20號君德閣

4.西灣河耀興道88號星灣峰

5.柴灣富怡花園 2 座

6.柴灣杏花邨 23 座

7.銅鑼灣駱克大廈 A 座

8.鴨脷洲海怡半島怡美閣

9.鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座

10.九龍城德朗邨德瑤樓

11.土瓜灣欣榮花園 5 座

12.旺角塘尾道 27-41 號百勝大廈

13.油麻地御金‧國峯 1 座

14.荔枝角美孚新邨 2 期吉利徑 5-7 號

15.深水埗榮昌邨榮傑樓

16.深水埗樂年花園 2 座

17.黃大仙怡庭居 2 座

18.新蒲崗采頤花園 10 座

19.觀牛頭角樂雅苑雅逸閣

20.觀茶果嶺麗港城 34 座

21.觀塘安泰邨明泰樓

22.油塘高俊苑俊匯閣

23.大埔大埔廣場宜德閣

24.大埔大埔廣場宜盛閣

25.大埔太和中心 2 座

26.沙田濱景花園 5 座

27.沙田穗禾苑豐裕閣

28.沙田愉景花園 B 座

29.沙田好運中心竹林閣

30.沙田沙田中心廣寧大廈

31.沙馬鞍山曉峯灣畔 3 座

32.將軍澳寶林邨寶寧樓

33.將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

34.元朗朗屏 8 號 5 座

35.元朗新元朗中心 3 座

36.元朗雍翠豪園 2 座

37.屯門恒豐園 2 座

38.屯門兆康苑兆傑閣

39.青衣海欣花園 6 座

40.荃灣海濱花園海姸閣

41.荃灣環宇海灣 8 座

42.荃灣荃景花園 6 座

43.荃灣綠楊新邨 H 座

44.荃灣荃灣廣場 2 座

45.葵涌麗瑤邨樂瑤樓

46.葵涌葵康苑葵明閣

47.東涌藍天海岸 1 座

48.東涌逸東一邨至逸樓

49.東涌裕東苑新東閣

11月15日污水樣本陽性須強檢大廈：

50.東涌裕泰苑裕瑛閣

51.鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

52.大埔大埔中心14座

53.馬鞍山天宇海1A、1B、2A、2B、3A及3B座