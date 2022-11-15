0+3｜10月逾8萬人次訪港按月升22%　海外旅客增1.2倍　內地客跌7%

香港9月底起實施「0+3」入境檢疫安排，香港旅遊發展局今日（15日）公布，10月的初步訪港旅客數字為約八萬人次，按月上升22%，其中海外旅客按月增加1.2倍，有近3.3萬人次訪港，但10月內地旅客人次較9月下跌約4000人至4.7萬人。



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旅發局公布今年10月整體訪港旅客初步數據，有80,524人次訪港，旅客到訪目的，主要仍是以香港作為過夜停留的中途站、商務、探親或有必要出行為主。海外旅客方面，10月旅客人次由9月的14,761人次，上升至32,866人次，升幅達1.2倍。而今年1至10月累積計算，非內地市場的旅客數字為80,980人次。

內地旅客方面，10月人次則較9月下跌，由5.1萬減至4.7萬，跌幅為7.05%，而今年1至10月累積計算，內地旅客數字為249,243人次。

香港旅遊發展局公布，10月初步訪港旅客數字為約八萬人次，按月上升22%。（旅發局文件截圖）

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