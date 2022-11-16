酒店變青年旅館 供18至30歲全職人士入住 市價六折住160呎房間
撰文：孔繁栩
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政府新一份《施政報告》宣布擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標在五年內提供額外約3000個宿位。
政府今日與酒店業及青年組織舉行閉門會議簡介計劃，計劃供18至30歲全職青年申請，單人入息上限2.5萬元；酒店負責提供房間，單人房面積10至15平方米（約107至160平方呎），租金為當區租盤六折；非政府組織會擔任「二房東」管理酒店，須為青年提供社會服務及共享空間等。政府預計最快明年首季入住。
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民政及青年事務局副局長梁宏正今日主持簡介會，有超過50個酒店業、旅館業及青年組織參與。
綜合與會者提供資料，計劃供18至30歲青年入住，必須為全職人士，單人入息上限2.5萬元，二人上限5萬元，資產上限約30萬元左右。
參與計劃的酒店可分層或整棟出租，但後者會獲政府先考慮，單人房面積10至15米方米，二人房面積15至20平方米，計劃為期五年，設「一年生一年死約」，房價為差估署市區租盤平均租金水平的六折。
青年組織要擔任「二房東」，負責管理及營運酒店，政府要求為入住青年提供每周4小時或每年200小時的社會服務，例如補習班，組織亦要提供共享空間、洗衣房、運動或音樂設備等。
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