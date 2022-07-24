青年最關注房屋政策「上車」　冀增「青年首次置業貸款計劃」

工聯會青年事務委員會今日（24日）舉行記者會，公布322位青年對於不同政策的意見調查。結果發現青年最關注房屋政策，其次是增加向上流的機會及作生活與平衡。該黨認為香港青年置業相當困難，因此政府應制訂更多政策，例如增設「青年首次置業貸款計劃」，降低青年「上車」的難度。



另外，是次調查亦反映不少青年對大灣區的就業、發展潛力、生活資訊等的認識不足 。全國青聯委員、工聯會立法會議員陳穎欣，建議政府大力鼓勵香港青年到大灣區發展，例如為青年提供居所，亦可再次推出「大灣區青年就業計劃」等。



工聯青委公布322位青年對於不同政策的意見調查。調查發現青年最關注房屋政策，其次是增加向上流的機會及作生活與平衡。（工聯青委提供）

工聯青委於今年6月份，透過問卷調查方式訪問322位青年人，了解現時香港青年對不同政策的關注點。結果顯示，受訪者最關注的五個青年政策範疇，包括房屋政策、增加向上流機會、工作生活與平衡、持續進修及學習機會及在職青年勞工保障。

其中有209位，即佔64.9%青年希望政府增設「青年首次置業貸款計劃」。另有54.3%盼興建更多公營房屋及降低資助房屋入場門檻。工聯會青年事務委員會副主任鍾燿徽表示，「置業」並非一蹴而成，可先讓青年有個相對穩定的居所，並建議政府可增加青年宿舍及興建更多公屋。

不少青年亦關注政府增加向上流機會，有63.7%青年冀政府提供多元化的就業機會，不應只局限於專才或文職白領，政府亦應在工業化4.0、旅遊業、建築及工程專科、資訊科技專才等開拓不同工種及職位。工聯會副理事長、 青年事務委員會主任林偉江指出，政府應進行人力調查，了解現時學位與人力需求是否匹配 ，從而率先在教育層面為青年打好基礎。

陳穎欣（右一）認為從調查數據中可反映現時仍有不少香港青年對大灣區的就業、發展潛力、生活資訊等的認識不足 。陳建議政府應大力鼓勵香港青年到大灣區發展，例如為青年提供居所，亦可再次推出「大灣區青年就業計劃」等。（工聯青委提供）

陳穎欣表示受訪青年對「大灣區青年發展」、「制定中長期青年政策」、發展新興產業等內容關注度較低。她認為從調查數據中可反映現時仍有不少香港青年對大灣區的就業、發展潛力、生活資訊等的認識不足 。陳建議政府應大力鼓勵香港青年到大灣區發展，例如為青年提供居所，亦可再次推出「大灣區青年就業計劃」等。

陳穎欣期望新一屆政府重點推動大灣區考察交流工作，增強香港青年認識內地不同行業的發展與文化，解決「四業」問題。同時建議當局應與內地相關部門加強協作，全方位支援香港年青人在創科、文化創意、綠色產業等港人較感興趣的行業發展，把握機遇，融入國家發展大局。