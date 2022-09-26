光房大學生為向上流動3年打多份兼職　儲20萬不等公屋上車居屋

港大文學院四年級學生文文與媽媽及弟弟三年前因家庭原因而離開了所居住的公屋，而文文與媽媽則透過「光房」，以市值租金約25%入住一個400多平方呎的兩房一廳單位。在低賺租金的幫助下，她不但努力讀書，又在課餘時間打多份兼職，以達到光房下「三年向上流動計劃」每月儲3,000元的目標，以在離開「光房」時有更好的生活。



文文以半工讀的身份盡量賺取更多的金錢，高峰時期更一星期會工作近50小時，與媽媽每月儲下近6,000元，而她們最後則在三年內儲下了20萬元，加上本身的積蓄和親戚的幫忙下應付了居屋的一成首期，成功上樓。



起碼可以有張正常枱溫書！ 港大女生文文談入住光房後感受

兩母女市值租金25%與另一短貧戶合租400呎「光房」

現正就讀港大文學院四年級的文文現時25歲，和媽媽及弟弟在2019年時因家庭原因而離開了所居住的公屋，文文單獨投靠並借住於居於深水埗唐樓的親戚家中，並申請公屋分戶，弟弟則與朋友合租居住。在大約一個月後，她們在社工的協助下申請入住「光房」當中的一個中西區單位，她們的「三年向上流動計劃」釐定出以市價約25%的租金，跟另一戶短貧單親媽媽及子女共居一個400多平方呎的兩房一廳單位。

入住光房後，文文的生活得到大幅度的改善，「起碼可以有張正常枱溫書」，她提到如以「光房」的租金在外面租屋住應只能負擔得起劏房的租金，不但居住環境惡劣，溫書、食飯等活動都要在床上進行；住在光房亦較易控制情緒，她解釋指疫情之下，學習都是透過家中以視像方式上堂，在「光房」有一個正常的廳、廁所及廚房，是一個較好的居住環境，精神健康上亦較好。

入住光房後文文的生活得到大幅度的改善，「起碼可以有張正常枱溫書。」 (夏家朗攝）

訂立三年儲蓄10萬 文文做多份兼職、母做地盤

所有入住「光房」的申請人都要訂立「三年向上流動計劃」，文文與她媽媽原本的計劃是在低廉的租金下每個月儲蓄約3,000元，三年內儲下10萬元，在三年「光房」計劃完結後即使未能排到公屋，亦可租住與「光房」相同質素的私樓。另外文文則希望透過半工讀，一邊讀大學一邊兼職，而媽媽則繼續做地盤的工作，以增加工作收入，達到向上流動的目標。

為達到目標，文文除上學外做多份兼職以賺取更多的收入，當中包括補習、文書兼職及青年中心的兼職，平均每星期工作約25小時，在最高峰期時一星期更工作逾50小時，以半工讀的方式一個月賺取約一萬左右，工作上雖然辛苦，但她接受這個情況。

依家好多大學生都返緊兼職，雖然辛苦但都要做。 港大女生文文

節省開支 月儲目標倍增至6000元

靠兼職再加上媽媽在地盤的工作，她們的月入共約25,000元，唯有靠節省開支來達到儲錢的目標，「其實香港人大部份都唔係搵好多，住屋、水電同交通係主要開支，食嘅嗰啲都係豐儉由人。」而在她們節儉控制支出下，每月的儲蓄更多目標一倍達6,000元，而三年來已累積儲蓄約20萬元。

對於半工讀的文文而言，「光房」有正常的物業管理，又有正常的單位及間隔，讓她可以放心居住，她對比當時居於深水埗的唐樓，「光房」屬私人物業，樓下有閘有密碼鎖，她放工及返夜時都較為安全。另外，「光房」位於中西區，亦更方便她返港大上學，節省交通開支。

文文又認為，「光房」要與另一個家庭同住，運作上與大學住宿舍十分相似，「好似同屋企人一齊住hall（宿舍）」，與其他家庭同住一個單位最重要便是溝通，互相遷就，「慢慢熟咗，會一齊食飯。」

為「可以三個人一齊住返」 500萬買三房一廳屋居

不過，雖然入住光房讓文文及媽媽有更好的環境生活，亦令她們可儲蓄更多錢，不過她們仍然有一個心結，就是因為她們所入住的「光房」單位不可男性居住，所以文文及媽媽要與弟弟分開居住。文文最大的希望便是「可以三個人一齊住返」，而她們所申請的公屋只有一間房，並不適合一起居住，再加上假如日後文文及弟弟的薪金有所增加，便有機會超出入息上限，於是文文便萌生了直接買居屋的想法，「與其儲咗一堆錢之後掉去租樓，不如試下去睇（居屋）啦。」

決定了直接買居屋後，即代表她們在工作上要更勤力，亦需要更節儉，她們嘗試以綠表抽居屋但抽不中，最後在居屋二手市場，以綠表資格買入一個約500萬元、500多平方呎的三房一廳單位，剛好可趕在年底遷出「光房」時收樓。以她們在入住「光房」時的儲蓄約20萬元，加上本身的積蓄和親戚的幫忙下應付了一成首期。文文認為接下來的一年將會是最辛苦，因為每月要供約20,000元，而她與媽媽的收入約20,000元，再加上弟弟的收入應勉強可應該日常生活開支。

盼明年畢業後找到教席

文文期望一年後她大學畢業，可投身教育界尋求一份全職的工作，預計她們的每月收入可增至40,000元，「最好可以入到學校，依家流失率都高，希望幫到未來小朋友。」她又認為現在教師流失率高，教育界缺人手，甚至部份列明需要學位教師教育文憑的職位亦因而降低要求，沒有文憑亦會聘請，對她而言而是一個機遇，可更易找到工作。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示，單單今年已經有四至五戶成功在三年三年後，儲夠錢買到居屋。 (夏家朗攝）

「要有光」余偉業：20%光房住戶以買居屋作為三年目標

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業指出，「要有光」計劃開始十多年，以往很少參加者會考慮買入居屋自置物業，「100個可能先得一個」；但近年則愈來愈多像文文的短貧參加者，用三年時間儲錢，然後離開「光房」時已夠錢購入居屋單位，現時約有20%的光房住戶會以買居屋作為「三年向上流動計劃」中的住屋選項，而單單是今年已經有四至五個成功在三年後買到居屋，反映到更多短貧人士希望透過自身進步，力爭上游。

余偉業估計全港有約十萬家庭處於短期貧窮，而「要有光」旗下「光房」及「光屋」共150個單位，就是為了以低廉價格租出單位，協助短貧人士向上流動，當中不少人可提早完成目標並搬離，以一個周期三年計算，預計可幫助400個家庭共約1,000人。