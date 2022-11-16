港鐵出軌甩門｜港鐵拒答是否須問責　田北辰批車長難辭其咎

港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，港鐵今日（16日）交代初步調查報告，指事故後車務中心廣播不清晰，導致有乘客用車尾緊急出口離開並行上路軌，認同情況不理想。不過港鐵代表在記者會上，沒有回應是否須問責等問題。



立法會議員田北辰批評，相關情況下車長難辭其咎。至於港鐵指會安排特別培訓，田北辰認為即使加強培訓，職員亦難以應對真實情況，港鐵應再完善事故後疏散制度：「應該估到啲人唔聽（廣播），點有序疏散，點解今日仲未完善到？」



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌路軌現場▼



▼11月16日，港鐵交代列車出軌甩門初步調查結果▼



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在今日港鐵交代油麻地站列車出軌甩門事故記者會中，有記者問及港鐵是否有職員須就事件問責，以及有沒有高層須就事件辭職？港鐵代表包括車務總監李家潤、車務營運及本地鐵路總管黃琨暐，均未有回答相關問題便離開記者會現場。

田北辰表示，港鐵有就事故進行訓練，而在事故期間，車長須全權負責，他認為港鐵須解釋今次事故中，車長有沒有指揮大局：「（乘客）點可能走落路軌？車長難辭其咎。」他又認為，在事故中乘客難免會恐慌，未必可聽清楚廣播，故認為港鐵應完善疏散制度：「車長無能力解決，應該一早制定做法。」

立法會議員田北辰。（資料圖片／張浩維攝）

▼11月13日晚，港鐵公布列車出軌初步調查結果▼



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼

