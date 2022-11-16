港鐵出軌甩門｜涉隧道旁金屬護欄裝置移位　港鐵：將設調查委員會

港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，經一夜搶修後於翌日回復服務，港鐵需就延誤繳付罰款上限即2,500萬元。港府責成港鐵須於今日（16日）提交初步調查報告，港鐵車務總監李家潤會見傳媒時交代事件，初步相信是列車進入油麻地站二號月台前，隧道旁的金屬護欄裝置移位，並與列車產生碰撞所致。他指，將循數方向調查金屬護欄裝置移位原因，包括組件維修安排、使用及損耗情況、環境因素、設計原意等。

港鐵將有五大跟進工作，包括成立調查委員會，聘請海外及本地專家參與，冀於兩個月內完成調查報告；另會開展軌道及幕門龐大及全面檢查，目標於六個月內完成，並向機電署匯報。



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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港鐵車務總監李家潤今日下午會見傳媒時解釋今次事故成因，他提到，初步相信是列車進入油麻地站二號月台前，隧道旁的金屬護欄裝置移位，並與列車產生碰撞，引致頭卡第一個轉向架偏向架離開路軌，進入月台後令頭卡車兩對車門移位。

移位的金屬護欄長7米高2.4米

他續說，金屬護欄長7米、高2.4米，移位原因將循數方向進行調查，包括組件維修安排、使用及損耗情況、環境因素、設計原意等，港鐵亦會同時就列車軌道、月台幕門等作深入檢查及確定成因。李家潤強調，當日收車後已檢查30多個軌旁護欄裝置，並已即時作出深入調查，包括乘客離開車箱安排、提供免費接駁巴士及公佈列車資訊安排、服務及資訊發放等。

五大跟進工作包括六個月內全面檢查軌道及幕門

李家潤指，港鐵將有五項重點跟進工作，包括成立調查委員會，聘請海外及本地專家參與，過程中會與政府部門溝通，冀於兩個月內完成調查報告，確認事故起因、檢討跟進及處理安排，及落實改善措施；另事故後已檢視30多個類似金屬護欄裝置，亦會跟進類同類型裝置；另會開展軌道及幕門龐大及全面檢查，目標於六個月內完成，並向機電署匯報。

此外，為更有效在緊急事故期間，協助乘客離開車廂，他表示，將會加強車務控制中心及車長相關培訓；亦會加強軌道設施實時監測，利用科技防止同類事件發生。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌路軌現場▼



▼11月13日晚，港鐵公布列車出軌初步調查結果▼



▼11月13日晚 林世雄與金澤培視察油麻地站出軌▼



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▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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▼11月13日，港鐵在列車出軌後提供免費接駁巴士服務▼

