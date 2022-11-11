男子參加鄉村俱樂部網球賽　因無藍碼被拒入場　要俱樂部等賠22億

香港鄉村俱樂部本月初舉辦壯年網球錦標賽，有從外地來港的選手聲稱接種了2劑新冠疫苗，賽事當日因未能出示藍碼，安心出行又無法掃描其疫苗紀錄，最終被拒入場。該選手昨（10日）入稟高等法院，稱他在到訪高院法院大樓時，沒有出示藍碼便獲准進入，因此向舉辦賽事的各方追討合共22.75億港元，另要求相關人士罷免職務或離開香港。



原告為Xu Ruibin，5名被告依次為香港鄉村俱樂部、香港元老網球總會、鄉村俱樂部主席Peter N. Roberts、鄉村俱樂部副主席 Dr. C. Louis Shih及Federick Wong。

原告稱從亞美尼亞來港

入稟狀指，原告登記參與國際網球總會於香港舉辦的壯年網球錦標賽（級別MT200）。原告從亞美尼亞來港，事前已接種2劑新冠疫苗。及至今年11月5日，他到鄉村俱樂部出席球賽，並出示其疫苗紀錄，職員拒絕讓他入場，要求他出示安心出行上的藍碼紀錄。由於安心出行無法掃描他的疫苗紀錄，職員最終拒絕其入場。

要求俱樂部主席及副主席離港及免職

原告稱，他在進入高等法院大樓時，沒有出示藍碼，因此入稟追討：鄉村俱樂部、元老網球總會各10億元，第三被告9,500萬元，第四、第五被告各9,000萬元，總額為22.75億元。原告另要求法庭下令第三及第四被告離開香港，以及免去第五被告職務。

案件編號：HCA1532/2022