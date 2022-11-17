鄧炳強fb介紹「劍齒虎」　可連轟15枚催淚彈　拍攝600米內人貌

警隊今年新引入六輛國產裝甲車「劍齒虎」，保安局局長鄧炳強今日（17日）在其Facebook專頁上載影片，進一步揭開「劍齒虎」面紗。據鄧炳強介紹，「劍齒虎」全車採精鋼製造可以防彈，車頂多孔發射器可同一時間轟出15枚催淚及防暴彈，360度全方位紅外線鏡頭更可以清楚拍攝600米內人貌。



鄧炳強在影片中介紹，劍齒虎車頂裝有多孔發射器，可以同一時間發射15粒催淚彈或防暴彈。（鄧炳強fb截圖）

鄧炳強在影片中介紹，劍齒虎車殼採用精鋼製造，全車上下及玻璃均防彈；車頂裝有多孔發射器，可以同一時間發射15粒催淚彈或防暴彈；車尾安裝360度全方位紅外線鏡頭，可以清晰拍下600米以內人貌；車輪具有防爆胎功能，即使受磚頭或汽油彈襲擊都不會爆胎。

國產裝甲車 能承受各類步搶掃射

《香港01》今年5月，搶先報道警隊引入六輛國產裝甲車「劍齒虎」，除增強保護性能外，還配備多孔發射器，可以使用不同類型低殺傷力彈藥，並安裝了先進攝錄系統，「劍齒虎」已於今年七一在重點區域及市區高調巡邏。

據中國軍視網的資料所示，「劍齒虎」為中國警方專用，車胎內有特別配置，即使漏氣後亦可繼續行駛，車輛採用軍用防彈設計，玻璃亦能承受各類步搶掃射，亦能防禦AK74及M16步槍攻擊。車身可以加裝催淚炮、聲波驅散器等。參考內地報道，「劍齒虎」價值約160萬至180萬人民幣。