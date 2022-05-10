新收地補償被批零諮詢　黃偉綸指已參考政黨建議　研多層棕地大廈

發展局上周二（3日）公布，改善清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供的補償安排，包括把「特惠分區補償制度」由四級合併為兩級；以及「露天／戶外業務經營者的特惠津貼」的營運年期大減至兩年，並取消可獲計算津貼額的露天場地面積上限。



立法會發展事務委員會今日（10日）早上開會討論新收地補償安排，有議員批評政府從無諮詢，亦有議員憂慮收地將扼殺部分棕地作業者的生存。發展局局長黃偉綸稱，諮詢對政府收地的負面影響大，以往亦未曾就此諮詢公眾，又坦言無法保證所有棕地作業者能「上樓」，但透露正研究多層式棕地作業大廈，期望本年底可推出新政策。



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立法會發展事務委員會早上開會討論收地補償修訂安排，新民黨議員陳家珮批評政府從未就新安排諮詢公眾，憂慮日後「摸唔到底」，在大批反對聲音後將無法達到績效指標。

發展局局長黃偉綸回應指，當局以往調整收地補償金額時亦無諮詢公眾，又指政府建議新的賠償金額後「你都會估到個結果係點」：「我哋最擔心就係，一有另一個價格出咗嚟嘅時候，對所有市場、對返政府收地工作嘅影響好大」，又指今次修訂亦有參考不同政黨的建議，形容「呢個都係一種諮詢吖。」

發展局局長黃偉綸稱，正就多層式棕地作業大廈進行研究，期望本年底可推出新政策。（資料圖片 / 余俊亮攝）

在新安排下，「特惠分區補償制度」將會由四個級別合併成兩級，發展局常任秘書長甯漢豪表，修訂後的第二級補償金額遠較以往的鄉郊改善工程補償金額增加兩成，反映新的釐定方式合理。

實政圓桌議員田北辰則關注，政府未有提供棕地作業者換地和「上樓」機制，令有關作業者無以為繼，從而打擊本港的經濟和產業鏈。黃偉綸坦言，無法保證作業者能換地繼續運作，「換一個適當嘅地方經營，佢自己要搵㗎喇」，但承諾會提供服務，包括讓露天場地作業者得悉可供合法作業的其他土地。

特惠分區補償制度現行及修訂安排。（發展局文件截圖）

黃又透露，正就多層式棕地作業大廈進行研究和市場調查，期望本年底可推出新政策，但強調礙於成本關係，難以興建極高樓底的大廈，部分棕地作業將無法受惠，特別是涉及重型機械的作業。