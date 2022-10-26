甯漢豪指港府具推動未來十年收熟地主導權　不擔心商界不配合

發展局局長甯漢豪早前稱政府已經奪回土地供應主導權，引來熱議，她今日（26日）再度解釋指，權力一直由政府持有，《施政報告》公布長遠計劃及行動綱領，解釋未來十年如何增加「熟地」供應量，屬港府的主導權，坦言不擔心私人發展商未能配合政府發展，有需要時歡迎私人發展商申請改劃。



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甯漢豪在電台節目表示，很多權力一直由政府持有，如需要私人土地，可引用收地權力，今次希望透過公布長遠計劃及行動綱領，「不只係搵到地，仲要造埋佢……唔係一、兩年有地推出，係持續10年點樣推動幾多熟地，呢個係我哋主導權。」她又指，不擔心私人發展商未能配合政府發展，解釋指與商界溝通良好，即使不少項目由政府主導，倘發展商持有土地，而政府規劃力量未去到，歡迎他們申請改劃，例如土地共享先導計劃，而舊區重建亦有拆墻鬆綁，目的改善舊區市民生活，需要私人市場協力把事件做好。

收棕地「力度一路大，挑戰越來越大」

發展北部都會區將會收回800公頃棕地，甯漢豪表示，不是要取締所有棕地，否則對經濟活動影響太大。她稱，正陸續啟動收地程序，過去數年已收回約30公頃，往後三年要再清理200公頃，強調「力度一路大，挑戰越來越大」，而政府以金錢補償為主，如有心覓地重置，當局會協助。對於新界仍有空置棕地，她認為有助受發展影響的棕地作業作出緩衝，相關業權人可考慮租用或購入，故需要這些地方作流轉。

被問及城市發展是否無可避免令傳統作業被淘汰，她稱希望經濟發展邁向高增值，露天棕地作業較雜亂，不是城市發展應鼓勵的趨勢，以往有鄉郊作業因及早得到資訊而成功重置，但也不能勉強作業者選擇多層工廈「上樓」。

發展局局長甯漢豪。（資料圖片 / 張浩維攝）

收高球場熟地「不走回頭路」

交椅洲人工島填海工程擬於明年展開環評程序，2025年開始填海。甯漢豪表示，今年底會透過立法會向公眾交代填海範圍、填海做法、會否保留海岸線、具體發展參數、鐵路及主要道路走線、以及有何融資方案等，強調研究未完成。

對於收回粉嶺高球場用地，甯強調「不走回頭路」，十年熟地供應當中包括高球場9公頃熟地，「如果好多拎咗出嚟，過去討論一段時間，但動輒又拎返走，推倒重來，呢3,000幾公頃就做唔到」，倘已有法理基礎，不影響項目推展。

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降強拍門檻不會待薄小業主

《施政報告》建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成。甯漢豪認為，會在土地註冊處轄下成立專責辦事處，將外聘法律、估值及社工專業服務，系統化地支援受影響的小業主，變相求助有門。她又指，法庭會協助作出合適決定，訂出強拍底價，確保有公平賠償，不會待薄小業主。