直擊兩大地獄公廁未見「屎蹤」疑重點清潔　市民：平時冇咁乾淨

撰文：鄧康翹
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公廁乾淨自然令市民用得安心，香港廁所協會今（18日）公布三大最佳廁所及最急待改善廁所。《香港01》記者直擊個最佳及最差廁所，其中被指「臭氣熏天」的上水龍運街公廁及「佈滿糞便」的天水圍天河路遊樂場今日疑已被重點清潔過，衞生情況尚算整潔。

不過，有經常使用上水龍運街公廁的市民向記者透露，該處以往環境惡劣，「平時冇咁乾淨㗎，好污糟、地面好濕，如果我一仆親就好大鑊」，質疑是廁所選舉結果公佈過後，食環署隨即派人到場清潔。

香港廁所協會前主席徐靖世今日公布最急待改善廁所，包括上水龍運街公廁、天水圍天河路遊樂場公廁及整體郊野公園流動公廁。他指出，上水龍運街公廁環境惡劣，地面濕滑，馬桶旁有大量廁紙，加上通風系統極差，致廁所臭氣熏天；天水圍天河路遊樂場公廁更恐怖，疑因缺乏管理，發現男廁有兩個廁格，一個堵塞、另一個更「佈滿糞便」，令人望而卻步。

《香港01》記者今日到場直擊兩個「地獄公廁」的情況，卻發現天水圍天河路遊樂場公廁和上水龍運街公廁，除地面較為濕滑外，並未出現如協會形容廁內馬桶堵塞，以及佈滿糞便等情形出現，廁內尚算整潔。

李先生表示今日的衛生情況有明顯的改善「平時冇咁乾淨㗎，好污糟、地面好濕，如果我一仆親就好大鑊。」（鄧康翹攝）

不過，記者訪問經常使用上水龍運街公廁的市民李先生，他稱今日廁所的衞生情況有明顯的改善，更質懷疑或因今日廁所選舉結果公佈過後，食環署有安排清潔工到場清潔。

（上水龍運街公廁）平時冇咁乾淨㗎，好污糟、地面好濕，如果我一仆親就好大鑊。
市民李先生
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至於今次的「最佳公廁」、獲得金獎榮譽的山頂凌霄閣公廁，協會主席蘇金標稱，該廁所衛生環境非常良好，小童坐廁等設施一應俱全，廁內更安裝四合一非接觸式概念洗手盆，既環保又方便使用者，可避免地面濕滑。

記者今日亦到山頂視察此「最佳公廁」，發現或因公廁位置較偏遠的緣故，人流較少，廁內環境非常乾淨、地面十分通爽，使用四合一非接觸式概念洗手盆，十分方便在疫情期間不想接觸共用設施的市民使用。此外，廁所內分有兒童坐廁，適合攜小童的家庭使用。

韓先生（右）指山頂淩霄閣男廁內有間隔令私隱度變高；韓太太（左）則認為女廁乾爽無味。（鄧康翹攝）

附近街坊對山頂凌霄閣公廁亦有讚無彈，韓太太指女廁「地面通爽冇味道」；韓先生則表示：「男廁內有間隔令私隱度變高」，但他認為廁內環境綠化可以做得更好。

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