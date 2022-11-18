強制檢測｜涉56幢大廈　海怡半島、浩景臺、悠然山莊、御龍山上榜

醫務衞生局今晚（18日）公布最新強制檢測名單，有56幢大廈上榜，其中屯門有6幢大廈上榜，成為18區之冠，包括良景邨良英樓、兆康苑兆平閣、彩華花園 C 座、青海圍 2 號萬寶大廈、屯門市廣場 3 座及愛琴海岸 3 座。



強檢名單不乏豪宅及中產屋苑，例如東涌映灣園映濤軒 8 座、大埔悠然山莊 10 座、大埔太湖花園 17 座、沙田御龍山 1 座及紅磡半島豪庭 1 座及葵涌浩景臺 3 座等。56幢大廈中，有3幢因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告，包括沙田水泉澳邨映泉樓、柴灣佳翠苑耀翠閣及九龍灣麗晶花園 10 座。



當局提醒，曾在11月12日至18日曾身處相關大廈逾兩小時的人士，須在明日（19日）及後日（20日）進行檢測。



▼11月18日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。港島方面，上榜大廈共有11幢，包括海怡半島御林居、太古城東山閣、康山花園 6 座、禮頓道 1-7 號愉景樓及加惠臺 2 座等。

九龍方面，觀塘有4幢大廈被納入公告，包括茶果嶺麗港城16座、高翔苑高靜閣、曉暉花園 3 座及秀茂坪邨秀賢樓。其餘上榜大廈有荔枝角美孚新邨 4 期百老匯街 93-95 號、美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號、美孚新邨 1 期百老匯街 18-20 號及紅磡半島豪庭 1 座等。

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新界東方面，將軍澳有2幢大廈上榜，涉及富寧花園 5 座及彩明苑彩楊閣。其餘上榜大廈則涉及馬鞍山雅景臺 2 座、粉嶺牽晴間 12 座、大埔悠然山莊 10 座、大埔太湖花園 17 座、沙田沙田圍路 1-7 號勵城花園及御龍山 1 座等。

新界西方面，屯門有6幢大廈被納入公告，包括良景邨良英樓、兆康苑兆平閣、彩華花園 C 座、青海圍 2 號萬寶大廈、屯門市廣場 3 座及愛琴海岸 3 座。其餘大廈有葵涌浩景臺 3 座、韻濤居 B 座、荃景花園 5 座、青衣青怡花園 3 座及6座、東涌映灣園映濤軒 8 座等。

▼11月18日 部份強制檢測大廈▼



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另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有3個指明地方被納入強制檢測公告，涉及沙田水泉澳邨映泉樓、柴灣佳翠苑耀翠閣及九龍灣麗晶花園 10 座。

19日強制檢測流動站名單。

政府明日起會於香港仔漁光村及樂富橫頭磡邨重開臨時流動採樣站。當局指，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

11月18日強檢大廈：

1.將軍澳富寧花園 5 座

2.將軍澳彩明苑彩楊閣

3.馬鞍山錦泰苑錦蔚閣

4.馬鞍山雅景臺 2 座

5.屯門良景邨良英樓

6.屯門兆康苑兆平閣

7.屯門彩華花園 C 座

8.屯門青海圍 2 號萬寶大廈

9.屯門屯門市廣場 3 座

10.屯門愛琴海岸 3 座

11.葵涌浩景臺 3 座

12.荃灣韻濤居 B 座

13.荃灣荃景花園 5 座

14.荃灣荃灣中心濟南樓

15.青衣青怡花園 3 座

16.青衣青怡花園 6 座

17.東涌映灣園映濤軒 8 座

18.上水天平邨天朗樓

19.粉嶺欣盛苑欣麗閣

20.粉嶺牽晴間 12 座

21.粉嶺綠悠軒 1 座

22.大埔大元邨泰樂樓 C 座

23.大埔大元邨泰民樓

24.大埔宏福苑宏仁閣

25.大埔悠然山莊 10 座

26.大埔太湖花園 17 座

27.沙田沙田圍路 1-7 號勵城花園

28.沙田御龍山 1 座

29.荔枝角美孚新邨 4 期百老匯街 93-95 號

30.荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號

31.荔枝角美孚新邨 1 期百老匯街 18-20 號

32.長沙灣蘇屋邨茶花樓

33.深水埗麗閣邨麗薇樓

34.紅磡半島豪庭 1 座

35.橫頭磡橫頭磡邨宏基樓

36.橫頭磡富強苑富康閣

37.秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

38.鑽石山宏景花園 2 座

39.牛池灣曉暉花園 3 座

40.油塘高翔苑高靜閣

41.藍田麗港城 16 座

42.藍田滙景花園 8 座

43.堅尼地城士美菲路45號聯德新樓

44.堅尼地城加惠臺 2 座

45.灣仔禮頓道 1-7 號愉景樓

46.灣仔駱克道 150-158 號祥友大廈

47.北角百福花園百喜閣

48.鰂魚涌康山花園 6 座

49.鰂魚涌太古城東山閣

50.香港仔漁光邨海鷗樓

51.香港仔香港仔中心港泰閣

52.鴨脷洲悅海華庭 1 座

53.鴨脷洲海怡半島御林居

11月18日污水樣本陽性須強檢大廈：

54.沙田水泉澳邨映泉樓

55.柴灣佳翠苑耀翠閣

56.九龍灣麗晶花園 10 座