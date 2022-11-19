疫情．11.19｜增8060確診多9死　 海堤灣畔、現崇山等44處納強檢

本港疫情升溫，連續第三日確診達八千宗水平，本港今日（19日）新增8,060宗確診個案，是自9月18日以來新高，當中501宗為輸入個案，多9人死亡，累計死亡人數10,586。有11間院舍出現確診個案，共25名院友及職員感染。另外，本地感染新變異病毒株XBB及BQ.1.1亞系個案增6宗。



今日疫情概要：



-增8,060宗確診，連續三日維持八千宗水平

-輸入個案501宗，佔整體個案比率進一步降至6.22%；相比同日12,504名機場入境人數，比率則為4.01%，七日平均比率是3.79%

-新增9名患者死亡，7日平均死亡率為0.14%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,586人

-本地BQ.1.1亞系個案增加3宗，累計64宗，本地XBB個案亦增3宗至50宗

11月19日強制檢測公告

港大醫學院編制的「本地個案的即時有效繁殖率」持續上升，最新為1.23，代表一名患者傳給多於一人。（港大醫學院網頁截圖)

【18:23】醫務衞生局今晚公布最新強制檢測名單，有44處共45幢大廈上榜，東區有六幢大廈，成為18區之冠，包括西灣河欣景花園4座、鰂魚涌華信花園及南豐新邨1座等。強檢名單中不乏豪宅及中產屋苑，例如黃大仙現崇山6A座、薄扶林翰林軒2座、九龍城龍譽2A座，以及深井碧堤半島2座等。

上榜大廈中，有七幢是因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。當局提醒，曾在11月13日至19日曾身處相關大廈逾兩小時的人士須在明日（20日）及後日（21日）內進行檢測。

▼11月19日 強制檢測大廈名單▼



+ 4

【17:16】新冠肺炎疫情反彈，本港今日（19日）新增8,060宗確診，連續三日確診數字高於八千宗。當中院舍確診個案亦不少，其中耆樂新天地爆疫，有7院友及1職員確診，佔院友確診個案的三分之一，另有10人院友要檢疫。

【16:58】本港疫情反彈至每日8,000宗確診水平，政府今（19日）表示，葵青區、沙田區及東區合共四個屋邨的污水樣本呈陽性，房屋署陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約3.5萬個快速抗原測試包。

葵青區 — 華荔邨

沙田區 — 欣安邨

東區 — 翠樂邨及連翠邨



【12:21】行政長官李家超早前表示不會再討論「0+多少」。但政府將於下周一起放寬入境人士核酸檢測要求，取消第四及第六日的強檢，用快測代替。醫務衞生局局長盧寵茂在接受電視台訪問中稱，討論「0+0」或「0+3」低智，因社會對「0+0」有不同理解，再討論已無意義，又指入境旅客需做核酸檢測的要求，現階段不可能取消。

【10:15】本港新冠疫情反彈，連續兩天單日確診超8,000宗水平。醫管局行政總裁高拔陞今（19日）表示，近兩星期疫情明顯有上升趨勢，每日急症室求診人次達5,000多人，內科入院人數亦由每日900多人增至逾千人，形容無論新冠還是其他病人均有增加。他表示，已有預案安排人手及病床，當疫情上升至某個階段迫於無奈要減其他服務，又指現時「都差唔多到呢個階段」，形容經常停手術、檢查等情況「好唔理想」。

▼11月17日 每周疫情記者會▼



+ 1

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



▼11月1日 機場禁區離境層人氣回升▼



+ 15

▼11月6日 七欖後蘭桂坊酒客甚少▼



+ 3

▼11月4日 香港國際七人欖球觀眾忘形無戴口罩▼



+ 7

▼11月5日 石澳沙灘燒烤場重開後首個周六▼

