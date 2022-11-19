疫情反彈公院壓力增　到臨界減非緊急服務階段　高拔陞：好唔理想

本港新冠疫情反彈，連續兩天單日確診超8,000宗水平。醫管局行政總裁高拔陞今（19日）表示，近兩星期疫情明顯有上升趨勢，每日急症室求診人次達5,000多人，內科入院人數亦由每日900多人增至逾千人，形容無論新冠還是其他病人均有增加。他表示，已有預案安排人手及病床，當疫情上升至某個階段迫於無奈要減其他服務，又指現時「都差唔多到呢個階段」，形容經常停手術、檢查等情況「好唔理想」。



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高拔陞今早在電台節目表示，近兩星期確診人數由5,000多人增至8,000多人，急症室求診人次亦增至每日約5,000多人，新冠入院人數中，長者佔比例越來越高，無論是社區長者還是院舍長者均有增多。現時80歲以上長者只有近七成人已打兩劑疫苗，入院病人中更有一成多長者一針未打，強調冬季流感與疫情雙重夾擊下情況令人憂慮，呼籲市民盡快打針。

高稱，目前醫院人手及病床均十分緊張，已有一套預案去調配病床及增加人手，若疫情再升，亦難免要調節部份服務。

去到某個階段都迫於無奈要減其他服務，其實現時都差唔多到呢個階段……情況好唔理想，雖然影響非緊急服務，但都好重要，例如手術同內窺鏡。 醫管局行政總裁高拔陞

他呼籲病人盡量可向家庭醫生、私家醫生求醫，醫管局亦已與私家醫院協調，轉介病人至私院，自選兼職等安排亦有繼續，讓公院人手可聚焦處理院內服務。他稱，現時每日接到確診名單後，醫管局人員均會打2,000多個電話聯絡長者病人，了解他們的情況，並安排視像診症等。

醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片/李澤彤攝）

他表示，現時疫情升幅明顯比8、9月頭急，外國疫情亦反覆，日本正面臨第8波疫情，形容情況令人擔憂，預料與市民已放鬆、社交活動增多有關。他稱市面活躍是好現象，但仍要做好控制措施，必須戴好口罩及清潔雙手等，亦建議一班朋友見面前可先做快測。

那打素醫院內科及大埔醫院內科及老人科部門主管李舜華表示，留意到不少長者染疫後有後遺症，如胃口不好、脫水，活動能力下降等，呼籲家人若見長者情況不妥應求醫。她更表示，不少長者接受視像診症後，不願吃口服藥，又或因病毒影響味覺而無胃口進食，發現長者送院時出現脫水情況，影響腎臟，繼而有急性腎衰竭，建議家人應盡量找些味道濃烈的流質食物予長者進食。

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