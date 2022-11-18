大埔醫院律敦治醫院爆疫　12病人確診一人危殆　指定診所加強服務

新冠病毒個案連續兩日錄得8,000宗水平醫院管理局今晚（18日）公布，截至今日凌晨零時零分，共有2,364名確診新冠肺炎的病人留醫治療，當中有338名新增確診病人。大埔醫院及律敦治醫院各有一個男病房爆疫，共有12名男病人確診，主要是長者，當中一人危殆。



因應社區的確診個案增加，醫管局會加強七間新冠肺炎確診個案（指定診所）及遙距診症服務，為社區的確診病人提供醫療支援。



醫院管理局（醫管局）表示截至今日（18日）凌晨零時零分，共有2364名確診新冠肺炎的病人留醫治療，當中有338名新增確診病人。（資料圖片/羅國輝攝）

留醫確診病人中16%來自安老院舍 需加床加人手

醫管局表示，現時在公立醫院留院的確診病人中，約有一成六來自安老院舍，醫管局已在北大嶼山醫院香港感染控制中心及其他公立醫院加開病床，以及加派人手，為需要入院的病人提供合適治療。近日有多間安老院舍出現群組感染個案，醫管局亦已加強安老院舍的外展醫療服務，為有需要的安老院舍病人提供合適的醫療支援。

7間指定診所明起加強服務

醫管局還表示，因應社區的確診個案增加，醫管局會加強七間新冠肺炎確診個案指定診所及遙距診症服務，為社區的確診病人提供醫療支援。明日（19日）起，將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、青衣長康普通科門診診所、北葵涌普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所及屯門診所將調整服務，以集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務。

已預約於有關診所覆診的長期病患者，可按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。醫管局希望公眾理解有關安排。

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單日增338病人入院 8病人公立醫院離世

醫管局公佈，截至今日（18日）凌晨零時零分，共有2,364名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有338名新增確診病人，留醫的病人中，217名病人正接受氧氣治療，另有10名病人需要以呼吸機協助呼吸。需要入住隔離設施的病人中，600名病人在隔離病房，195名病人在二線隔離病房，576名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有250名是新增確診病人。新增呈報8名危殆病人及11名嚴重病人，現時合共有44名危殆及52名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。另外，272名病人康復，當中210名病人出院。

另外，過去一日新呈報8名確診病人在公立醫院離世。醫管局回覆指，離世病人當中包括4男4女，年齡介乎54至94歲，其中兩人來自院舍。至於疫苗接種情況，3人已打三針、1人已打兩針、兩人已打一針、兩人沒有接種疫苗。

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兩間公立醫院老人科男病房爆小型群組

大埔醫院一個內科及老人科男病房一名86歲病人經檢測後確診，調查後再發現五名病人確診，年齡介乎74歲至95歲，其中三人有感染病徵，另外三人沒有感染病徵；律敦治醫院一個老人科男病房一名49歲病人經檢測確診，調查後再發現五名病人確診，年齡介乎78歲至94歲，其中五人有感染病徵，一人沒有感染病徵。

局方表示，除了大埔醫院的一名病人情況危殆外，其餘病人情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排，亦已進行徹底清潔消毒，會加強執行感染控制措施。