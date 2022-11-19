七欖播錯國歌｜世界盃賽出錯　霍啟剛：促澄清正確國歌資訊

香港欖球隊在上周日（11月6日）香港對葡萄牙的「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」（Rugby World Cup 2023 Final Qualification Tournament），當播奏中國國歌時，精華直播片段彈出的字幕卻誤寫為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。



立法會議員霍啟剛今日（19日）表示，已就事件向香港欖球總會了解，促請總會向世界欖球總會跟進，澄清正確的國歌資訊；並已去信有關機構要求將影片下架。港協暨奧委會義務秘書長王敏超則指出，事件嚴重，認為與上次韓國事件一樣，需要商討以更強硬手段應對，包括抵制和向國際奧委會投訴。



香港欖球隊繼早前在南韓參與「亞洲七人欖球系列賽第二站」的期間播錯國歌，主辦機構將中國國歌誤播《願榮光歸香港》後，再被揭原來早已出錯，在上周日（11月6日）香港對葡萄牙的「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」（Rugby World Cup 2023 Final Qualification Tournament），當播起中國國歌時，精華直播片段彈出的字幕卻誤寫為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。

立法會議員霍啟剛表示，了解到11月6日世界盃欖球賽（Rugby World Cup）其中一場香港對葡萄牙的賽事，有網上賽事精華片段字幕出錯，誤寫國歌名稱，他指，已就事件向香港欖球總會了解，並促請總會向世界欖球總會跟進，澄清正確的國歌資訊；亦會去信相關機構要求下架影片。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超認為，事件嚴重，認為加上韓國事件，需要商討以更強硬手段應對，包括抵制和向國際奧委會投訴。香港欖球代表隊本月26及27日將會轉戰杜拜，參與亞洲七人欖球系列賽的第三站賽事。被問到會否認同需要抗議，不再參與相關賽事，王敏超表示，港方可以先給予警告，表明再次發現港方會以強硬手段抵制及抗議。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超認為，事件嚴重，認為與上次韓國事件一樣，需要商討以更強硬手段應對，包括抵制和向國際奧委會投訴。（資料圖片／梁鵬威攝）

他又表示，現時已擬草案，列明香港各體育總會在參與國際比賽時，須留意的各樣事項，包括賽前準備、賽事期間的留意事項，以防同樣事件再次發生，預料本月底草案可以出爐，屆時會與各體育總會代表解釋草案，並會每年提醒相關體育總會。