團進團出｜食肆無意欲設「黃碼區」　旅議會指措施難吸引旅客

政府在上周五（18日）實施「團進團出」，容許來港旅行團持「黃碼」，都可以進入指定餐廳的特定區域用膳。有餐飲業代表今日（21日）指，業界未有太大意欲成為指定餐廳，因為實施成本太高，認為政府認放寬更多防疫措施，才有助旅遊業可以復甦。而旅遊業議會就指，在上周五實施「團進團出」後，有4個旅行團提出申請，有意到指定餐廳安排進食，但承認「團進團出」對旅客吸引力不大。



香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台《千禧年代》受訪時表示，食肆普遍不太有意欲成為指定餐廳，因劃特定區域去接待旅行團，所需要準備太多，「又要防疫措施，又要密閉空間。」他指只有酒樓等較大的餐廳，才有空間去劃出指定區域。

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增加左不必要成本 旅客多掣肘

黃家和提到，指定區域只可讓旅行團使用，而且又要人手服務旅行團及作清潔，「劃分左黃碼區，其他客人又唔坐得，又要揾特定員工，增加左不必要成本」。

黃家和又指，「團進團出」其實成效不大，始終旅客喜愛去不同類型餐廳，如果限定餐廳予旅客，而未有其他選擇，其實對旅客的吸引力不大，「有唔同類型先有吸引力嘛」。

他又指旅行團在指定餐廳進食時，禁止同枱食客分享食物是很難處理，「旅客會好多掣肘，咁點解仲要揀嚟香港？」他認為如果防疫措施有成效，確診數字回落，其實「團進團出」不大。

旅議會收4旅行團申請 須自行找指定餐廳

楊淑芬認為「團進團出」會吸引更多旅客來港。（資料圖片/羅君豪攝）

旅遊業議會總幹事楊淑芬在同一節目受訪時表示，在上周五實施「團進團出」後，直至昨日（20日)下午6時，有4個旅行團向他們申請指定餐廳安排的許可申請。包括周六(19日)抵港的泰國旅行團。

她指，指定餐廳都是由旅行社決定後，再向旅議會申請，並不是由旅議會決定指定餐廳。旅議會收到申請後，就會派人到該餐廳視察，如果餐廳環境符合要求，就會發出審批予旅行社。楊淑芬認為「團進團出」雖不能吸引更多旅客來港，但認為「可以話比海外知香港逐步復常」。