港欖國歌風波︱港協暨奧委會本周公布指引　運動員須鏡頭前表態

國際欖球賽事接連發生國歌出錯事件，港協暨奧委會義務秘書長王敏超今日（21日）表示，會在本周內與所有屬會開會公布新指引，當中提及，若大會出現播錯國歌等情況，在鏡頭下的人士，包括運動員、隊長、教練等有義務要表態，例如舉起「T」字的暫停手勢，若情況嚴重就要離場。



王敏超今早在港台《千禧年代》表示，本周內會與所有屬會開會公布新指引。他表示，出賽隊伍需要將合規格的國旗、區旗及國歌，提交予大會並簽署確認，亦要帶備後備的國旗、區旗及國歌。

王敏超：如情況嚴重隊伍須要離場

他提到，如果比賽時播放國歌有差錯，現場最高級的人員，例如團長或領隊，需要立即表態，例如舉起「T」字的暫停手勢，向大會作出制止，事後須向大會投訴，如果情況嚴重，隊伍須要離場。

他提到，隊伍最高負責人例如團長、領隊等，可能在奏國歌期間站在觀眾席，就算舉起手勢都未必有人見到，但相信鏡頭下的運動員可以即時叫停大會。被問到若不跟從指引有何後果，王敏超表示，會視乎嚴重性再處理。